Petro rompió el silencio tras graves denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y entorno, ¿qué dijo?

El expresidente Gustavo Petro reaccionó en la red social X a la entrevista que la revista Semana publicó con Eva Ferrer, exconsejera presidencial, en la que se hacen señalamientos contra Verónica Alcocer, madre de sus hijas. Petro aseguró que se “ha cometido la peor canallada de su existencia”.
Petro cuestionó a Eva Ferrer y dijo que fue militante del Partido Socialista de Cataluña, que él la conoce y que sus acusaciones obedecerían a su búsqueda de empleo y dinero en su gobierno. Según el expresidente, las pruebas que ella aduce son desmentidas por un video que acompañó su mensaje. Además, sostuvo que el único sustento de lo que calificó como “tamaña calumnia” es que la entrevistada dice que alguien se lo contó, “y no más”. A los responsables los llamó “miserables e irresponsables”.
Petro afirmó que así “empiezan a perseguir a capitanes, coroneles y generales” que, según él, solo cumplieron con el deber y la orden de sus superiores: cuidar a la familia presidencial.
En ese punto se refirió al presidente Abelardo de la Espriella. Dijo que el mandatario puede sacar a los miembros de la Fuerza Pública que lo cuidaron, incluso enviarlos a sitios de alta probabilidad de muerte. Según Petro, eso se haría para que no quede quien cuente a la tropa por qué él les dijo que no hay que ser asesinos y que sí hay que defender los derechos de la gente más débil.