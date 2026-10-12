Petro rompió el silencio tras graves denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y entorno, ¿qué dijo?

El expresidente Gustavo Petro reaccionó en la red social X a la entrevista que la revista Semana publicó con Eva Ferrer, exconsejera presidencial, en la que se hacen señalamientos contra Verónica Alcocer, madre de sus hijas. Petro aseguró que se “ha cometido la peor canallada de su existencia”. Petro cuestionó a Eva Ferrer y dijo que fue militante del Partido Socialista de Cataluña, que él la conoce y que sus acusaciones obedecerían a su búsqueda de empleo y dinero en su gobierno. Según el expresidente, las pruebas que ella aduce son desmentidas por un video que acompañó su mensaje. Además, sostuvo que el único sustento de lo que calificó como “tamaña calumnia” es que la entrevistada dice que alguien se lo contó, “y no más”. A los responsables los llamó “miserables e irresponsables”. Petro afirmó que así “empiezan a perseguir a capitanes, coroneles y generales” que, según él, solo cumplieron con el deber y la orden de sus superiores: cuidar a la familia presidencial. En ese punto se refirió al presidente Abelardo de la Espriella. Dijo que el mandatario puede sacar a los miembros de la Fuerza Pública que lo cuidaron, incluso enviarlos a sitios de alta probabilidad de muerte. Según Petro, eso se haría para que no quede quien cuente a la tropa por qué él les dijo que no hay que ser asesinos y que sí hay que defender los derechos de la gente más débil.

Lo que dijo Eva Ferrer en la entrevista con Revista Semana

La exconsejera presidencial de Petro, Eva Ferrer, quien fue mano derecha de la entonces primera dama, habló con Semana sobre el presunto comportamiento de Alcocer en la Casa de Nariño. La calificó como la “líder de la banda” y afirmó que lideraba una presunta red que hacía viajes clandestinos a Venezuela transportando drogas, además de una red de tráfico de armas. También la acusó de desviar fondos y de tener ambiciones presidenciales. Según Ferrer, Alcocer actuaba como la cabeza articuladora de una red con intereses económicos y políticos, y utilizaba piezas clave según su conveniencia. Una de las denuncias de Ferrer es que, durante la administración Petro, se habrían usado los aviones oficiales asignados a la primera dama para hacer viajes confidenciales a Venezuela, gestionados por su asistente Carolina Plata. Según la española, en enero de 2023 habrían ingresado 2,5 millones de dólares en efectivo destinados a la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de Alcocer.

“Parece que los viajes de Venezuela han sido una cosa muy clandestina... Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares)... ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo”, declaró Ferrer. La exconsejera señaló que existirían testimonios e imágenes sobre el traslado de estupefacientes en esos vuelos. “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, dijo, y mencionó a Manel Grau como uno de los conocedores de esas operaciones.

La presunta red de tráfico de armas

Ferrer también relacionó a Alcocer con una presunta red de transporte de armas. Relató que recibió llamadas en las que le advertían que el entorno de la entonces primera dama estaba vinculado con ese tráfico y con intermediarios italianos como Enrico Romagnoli. “En el momento que me dicen: ‘Eva, estás loca, que aquí hay tráfico’, me ubican; es por haber hablado de los italianos... A mí cuando me dicen: ‘Tú estás loca, quieres que te peguen un tiro’; sí, es tráfico de armas”, contó. Tras esas llamadas y al entender la gravedad de lo que, según ella, sucedía, se escondió durante dos meses por temor a un atentado.

En ese esquema señaló directamente a los empresarios e intermediarios italianos Romagnoli y Fabio Mascialino como figuras centrales. Los conoció en su residencia en Barcelona, durante una comida en la que se sostuvieron reuniones privadas a las que no tuvo acceso. Después, los mismos intermediarios reaparecieron en Colombia, en el círculo de Xavier Vendrell y Manel Grau. Ferrer sostuvo que, además de pagar alojamientos de lujo y gastos personales de Alcocer en hoteles, estos intermediarios actuaban como testaferros de Alcocer y Grau. Según la exconsejera, Romagnoli acompañó a Alcocer en viajes oficiales a Suecia y en varios eventos en Colombia. Destacó que la presencia de Romagnoli y Grau en Suecia coincidió con las gestiones para adquirir los aviones de combate Gripen para las Fuerzas Militares de Colombia.

“Yo sé que Enrico acompaña a Suecia a Verónica. Bueno, entonces aquí ya empiezas a ver que esto es un entorno”, subrayó. Ferrer agregó que estas gestiones paralelas indignaron al entonces embajador Guillermo Reyes, quien se molestó al notar que existía una “fiesta” o entramado de negocios no oficiales en el que no había participado, pero en el que pretendían involucrarlo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: