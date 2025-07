“El pueblo (lo) que quiere es reelegirme”: ¿Petro responde a Leyva revelando que quiere seguir en el poder?

“Hoy el presidente de Colombia no está pidiendo que voten por él. No me gusta siquiera reelegirme. ¿Cómo me van a meter otra vez en la tortura de ir a esa casa, de cuartos fríos, llena de fantasmas, de todos los pecados que por allí han pasado? No quiero esa tortura”, expresó el mandatario.

Pese a esta posición que el mandatario ha expresado públicamente, no ha interferido en la opinión de sus funcionarios y allegados, quienes parecen opinar diferente a Petro y buscan promover esa posibilidad.