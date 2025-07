A sus 26 años, Batista se convierte en el primer refuerzo de Atlético Nacional para el segundo semestre del 2025. El anuncio generó expectativa en la hinchada, aunque no todos están convencidos. En la memoria de algunos, su nombre evoca aquel Sudamericano Sub-20 de Chile en 2019, donde vistiendo la celeste y siendo un desconocido proveniente del Chiasso suizo, erró un penal ante Paraguay y falló una ocasión clara frente a Argentina. En redes, las críticas llovieron sin piedad. El técnico Fabián Coito fue duramente cuestionado por no llevar a Thiago Vecino, y Batista fue tratado como el símbolo de la frustración.

Pero el joven Facundo no se quebró. Mientras veía cómo las críticas devoraban a sus compañeros, él eligió el silencio. La templanza. Incluso encaró a su familia y les pidió que no respondieran más en su defensa: “A palabras necias, oídos sordos”, les dijo con una madurez que no suele encontrarse a los 19 años. “Los comentarios negativos los elimino y no les presto atención”, recordó años después.

La vida no ha sido fácil para Batista. Se crió a una cuadra del estadio Jardines del Hipódromo, es hijo de Diego y Natalia, hermano de Luciano. Se formó en Danubio, pero una discusión con un entrenador lo alejó de su club de toda la vida, al que su padre —que lleva su escudo tatuado— amaba con el alma. Encontró su nuevo hogar en Defensor Sporting, donde el cambio de posición fue la bisagra: de enganche a volante, de volante a nueve. Román Silva primero lo corrigió: “Nadie juega ya con enganche”. José Chileli después lo descubrió como goleador: 20 tantos en 12 partidos.

Ese joven que trabajó en ferias para ayudar a sus padres, que vendió celulares y zapatos en Piedras Blancas y en la feria de Los Piojos, se ganó su lugar en el fútbol a punta de sudor. No todo fue lineal: un pase frustrado al Sao Paulo, una experiencia extraña en Suiza, la promesa rota con su anterior representante, los meses parado en Ponte Preta. Vivió el exilio silencioso de un futbolista que sabe que el talento no basta si no va acompañado de constancia y adaptación.