En un fuerte discurso pronunciado ante estudiantes del Sena en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en Bogotá, este martes el presidente Gustavo Petro respondió con vehemencia a los señalamientos de quien fuera su canciller, Álvaro Leyva, quien llegó a sugerir que el mandatario debe salir de la Presidencia en referencia a un supuesto consumo problemático de drogas.

Alegando que Leyva se está “sacando la herida” de que no pudo seguir siendo canciller, Petro atribuyó las acusaciones a la sanción que la Procuraduría le impuso por el escándalo alrededor de la licitación de pasaportes. “Dice que quería hablar conmigo. Yo nunca supe que quería hablar conmigo. Lo echó la Procuraduría, yo qué culpa tengo. Pero me la está cobrando a mí”, sostuvo el presidente, quien respondió a lo dicho por Leyva, que en otra explosiva carta señala al presidente de “estar enfermo” y pide “revisar su permanencia en la Presidencia”. En su momento, en noviembre de 2024 la Procuraduría sancionó y destituyó con una inhabilidad por 10 años al excanciller Álvaro Leyva. Lo anterior, tras ser hallado responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando, en 2023, revocó licitación para la expedición de pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso. En respuesta, Petro manifestó que las acusaciones del excanciller “no son las locuras de un viejo loco, decrépito, que está sacando la herida que no pudo seguir siendo canciller, o su hijo. Debe saberse porque, la culpa no la tiene el viejo. Lo que ha salido el día de hoy no es un chisme, es un complot”, agregó el jefe de Estado.

Insistiendo en que detrás de los señalamientos hay un “complot”, Petro señaló al congresista de Estados Unidos Mario Diaz-Balart, a quien le pidió con nombre propio ‘no intentar derribarlo’. “No es nacional el complot, no es de colombianos, aunque haya colombianos, y por tanto es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía de Colombia y a la libertad de los colombianos”. Al cuestionar a la prensa por la falta de pruebas que respalden lo dicho por Leyva –“cualquier periodista con dos dedos de frente debía decir: ‘pues qué absurdo, pruebas de qué’”–, el mandatario dijo ser un revolucionario y negó que se deje esclavizar: “¿Drogadicción? Yo soy un revolucionar, no me dejo esclavizar. A veces tengo hasta problemas con las mujeres por eso, en mi vida personal”.

Además, negó que su ministro del Interior, Armando Benedetti, lo esté chantajeando y hasta que tiene miedo de ir a una fiesta con él por las “amigas” que invita. “Dicen que Benedetti me chantajea porque voy a fiestas con él. Pero nunca he ido a una fiesta con Benedetti, y voy a confesar la verdad: le tengo miedo a las amigas que invita. No me meto más en eso, soy prudente”.