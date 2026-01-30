“Petro no respeta la separación de poderes”: Sergio Fajardo

Dicen que la tercera es la vencida. También lo piensa el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo, quien en su tercer intento por llegar a la Presidencia intenta competirle a las dos cabezas que lideran las encuestas: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Pero también a la Gran Consulta de la centroderecha. Es decir, no la tiene nada fácil. En diálogo con EL COLOMBIANO y Teleantioquia, Fajardo cuestionó con dureza al gobierno de Gustavo Petro, advirtió sobre el manejo de la salud y expuso sus principales apuestas en seguridad, educación y transparencia, en un escenario marcado por la confrontación política y la antesala electoral. Aún no aclara si irá a una consulta de centro con Claudia López y evita la confrontaciones retóricas de la época electoral.

Una de sus banderas es la educación, ¿qué propuestas tiene al respecto?

“Tienen razón los gobernadores. La discusión jurídica es otra, pero ese decreto no tenía ninguna presentación, no tenía ninguna validez. Ahí no había un hecho especial, extraordinario, que no se podía haber previsto. Correcta la decisión de la Corte. Le hacía un daño a los departamentos. Era injusto. Punto”.

“Eso ha sido recurrente desde el 2023. El presidente está hablando de la Constituyente, el Poder Popular, y lo mantiene vivo agitando políticamente porque el presidente es un gran agitador, no tengamos la menor duda. Es un gran agitador, es un gran provocador, pero es incapaz de transformar las condiciones de las personas. No es capaz de convertir en transformaciones políticas públicas tangibles que le cambien la vida a la gente. Habla mucho, dice mucho, promete mucho, pero sin ningún tipo de contención. Él es el que está haciendo la campaña de Cepeda. En ese camino va, ahí estará alborotando y tiene la capacidad para decir que lo que no ha hecho no es por él, sino por culpa de otros”.

“Uno tiene que ser serio, respetuoso, respetar la separación de poderes y responder por las personas que tiene a su alrededor. Eso no es este presidente. Cada día hay más corruptos. Por todos lados aparecen eventos de corrupción, ministros en la cárcel, el presidente del Senado en la cárcel, el presidente de la Cámara en la cárcel, otro que estaba a su alrededor volado y lo quiere la Interpol. Estamos llenos de corrupción. El presidente dice ‘eso no soy yo’ y siempre está acusando a otra persona, y en este caso a una persona que estuvo a su lado desde la campaña, que fue la persona más cercana, que estuvo en tantas condiciones. Y ayer le dio la patada, dijo: esa fue la que me traicionó. Esa es una forma que no podemos permitir en los gobiernos, yo nunca voy a gobernar así, yo respondo por las personas que trabajan conmigo. He sido alcalde y gobernador, con orgullo, y sé que no hay una sola persona que haya trabajado conmigo que esté acusada de corrupción. Y he estado expuesto a todo. Vamos a luchar contra la corrupción. Esa es la lucha más difícil en Colombia”.

“Primero, el responsable soy yo como presidente de la República. Ustedes han oído de una Secretaría de la Transparencia, ¿han visto algo que haya hecho el secretario de la Transparencia? Cero. Dos; vamos a hacer el seguimiento a los treinta proyectos más importantes de Colombia y todos van a tener que rendir cuenta uno por uno. En Antioquia hicimos un programa que se llamaba Contratistas al Tablero, cada uno explica qué está haciendo, por qué lo está haciendo, dónde está la plata, y todos lo pueden ver. Eso se llama transparencia y seguimiento. Tres; El tablero de la transparencia. Todo lo que nosotros hagamos lo van a poder ver en vivo y en directo, con todas las herramientas tecnológicas para hacer seguimiento a todo. Otro punto; el que nombra responde. Lo que hace el presidente Petro: todos corruptos al lado de él y él no tiene nada que ver, y los escogió él. Yo escojo y respondo por la persona que escojo. En Colombia hay unos que no aparecen por ninguna parte y nunca pagan lo que se robaron. Hay que seguir a los evasores”.

“Tenemos unas urgencias. En seguridad, tenemos que fortalecer la fuerza pública. Si la fuerza pública no está fuerte, no es posible construir la paz. Le retiraron la fuerza pública de los territorios y hoy tenemos bandas criminales por todo Colombia. Fuerza pública sólida, y eso necesita recursos para recuperar el pie de fuerza, la adecuación tecnológica... destruyeron el sistema de inteligencia nacional, todo eso lo tenemos que fortalecer y recuperar la moral de la fuerza pública. En salud necesitamos recursos. Vamos a sentar a todos los que tienen que ver con el sector salud y de aquí no se para nadie hasta que no tengamos las cuentas claras. Tenemos que saber qué está pasando, identificar el tamaño del déficit, quién debe. Vamos a subir la UPC y vamos a hacer el pacto por la transparencia, porque en la salud se han robado mucha plata. Antes y ahora. Hay que seguir a los corruptos. Vamos a recuperar el valor correcto de la UPC y hacer un plan de emergencia. Lo que está pasando por Colombia es grave: filas, falta de medicamentos, citas, tratamientos. Plan de emergencia y recursos extraordinarios para conseguir los medicamentos retrasados. Los más pobres siempre pagan la cuenta. Son los que han tenido que sacar del bolsillo lo que tendrían que tener”. Le puede interesar: Ni con Petro ni contra Petro: Cristo entra a la carrera presidencial sin definir si medirá fuerzas en el Frente Amplio

