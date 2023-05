“Petro no es el fiscal, el fiscal soy yo”: Barbosa arremete otra vez contra el presidente

“Hace unos días el Alto Comisionado para la Paz dijo que no iba a haber negociación con narcotraficantes, pero luego sale una entrevista donde dice que están explorando vías jurídicas para resolver el problema del Clan del Golfo y que al mimos tiempo no hay que limitar el tema del narcotráfico. Entonces ¿Quién es el que está negociando con narcotraficantes y paramilitares?”, explicó el fiscal.

Entérese: Siguiendo los protocolos, pero sin traje de frac: lo que no se vio de la cita de Petro a los reyes de España

Las declaraciones de Barbosa saltaron a raíz de varios trinos del presidente en los que le pide a la Fiscalía que agilice las investigaciones que tiene en el despacho. Sin embargo, para el fiscal fue una falta de respeto y le pidió en pocas palabras no se metiera en su trabajo.

“A mí que no me venga con la historia, el presidente Gustavo Petro, en una política no de jefe de Estado sino de tuitero de oposición de su propio Gobierno y de la institucionalidad colombiana, a decirle a la Fiscalía que tiene que empujar las investigaciones. Él no es el fiscal general de la Nación y nadie lo eligió para ser fiscal. El fiscal soy yo”, afirmó.