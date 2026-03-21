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Petro dejó plantados a invitados del Foro Celac-África en Bogotá, ¿por qué?

La apertura del segmento de alto nivel del Foro Celac-África en Bogotá comenzó sin la presencia del presidente Gustavo Petro, anfitrión del evento, mientras la vicepresidenta Francia Márquez destacó la importancia del encuentro como un espacio de unión y oportunidades entre regiones.

  • La cumbre Celac-África en Bogotá inició sin la presencia del presidente Gustavo Petro, mientras la vicepresidenta Francia Márquez destacó el encuentro como una oportunidad de reconexión con África. FOTO: Colprensa, Presidencia de la República.
    La cumbre Celac-África en Bogotá inició sin la presencia del presidente Gustavo Petro, mientras la vicepresidenta Francia Márquez destacó el encuentro como una oportunidad de reconexión con África. FOTO: Colprensa, Presidencia de la República.
El Colombiano
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Colprensa
hace 3 horas
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La cumbre de alto nivel del Foro Celac-África arrancó este sábado en Bogotá marcada por la ausencia del presidente Gustavo Petro, quien no asistió a la apertura oficial pese a ser el anfitrión del encuentro internacional.

En contexto: Iván Cepeda se reunió con Lula en Brasil, ¿de qué hablaron?

El evento, que se desarrolla en el centro de convenciones Ágora, reúne a líderes de América Latina y África con el objetivo de fortalecer la cooperación en áreas como seguridad alimentaria, transición energética y cambio climático.

Sin embargo, la atención se centró en la no presencia del mandatario colombiano en la alfombra roja ni en el inicio del segmento de jefes de Estado, sin que se ofreciera una explicación oficial.

En su lugar, la instalación estuvo a cargo de la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, mientras en el recinto ya se encontraban varios mandatarios, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, Yamandú Orsi y Évariste Ndayishimiye, además de delegaciones africanas y representantes de la región.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistió al Foro Celac-África en Bogotá, donde participó en la apertura del segmento de alto nivel junto a otros mandatarios. FOTO: Getty.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistió al Foro Celac-África en Bogotá, donde participó en la apertura del segmento de alto nivel junto a otros mandatarios. FOTO: Getty.
La vicepresidenta Francia Márquez destacó el Foro Celac-África como un espacio de “reconexión” y oportunidades entre América Latina y el continente africano. FOTO: Colprensa.
La vicepresidenta Francia Márquez destacó el Foro Celac-África como un espacio de “reconexión” y oportunidades entre América Latina y el continente africano. FOTO: Colprensa.

El foro, que se ha desarrollado durante tres días, ha girado en torno a temas como la cooperación sur-sur, la justicia étnico-racial, el comercio y la inversión. Se espera que en el cierre se adopte una declaración conjunta que marque la hoja de ruta de la relación entre ambas regiones.

Mientras tanto, la expectativa se mantiene sobre la eventual llegada del presidente Petro y su participación en los actos finales, incluida la entrega oficial de la presidencia de la Celac.

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