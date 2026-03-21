Petro dejó plantados a invitados del Foro Celac-África en Bogotá, ¿por qué?

La cumbre de alto nivel del Foro Celac-África arrancó este sábado en Bogotá marcada por la ausencia del presidente Gustavo Petro, quien no asistió a la apertura oficial pese a ser el anfitrión del encuentro internacional.

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El evento, que se desarrolla en el centro de convenciones Ágora, reúne a líderes de América Latina y África con el objetivo de fortalecer la cooperación en áreas como seguridad alimentaria, transición energética y cambio climático.

Sin embargo, la atención se centró en la no presencia del mandatario colombiano en la alfombra roja ni en el inicio del segmento de jefes de Estado, sin que se ofreciera una explicación oficial.

En su lugar, la instalación estuvo a cargo de la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, mientras en el recinto ya se encontraban varios mandatarios, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, Yamandú Orsi y Évariste Ndayishimiye, además de delegaciones africanas y representantes de la región.