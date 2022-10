“El pacto social no consiste en que la gente se arrodille. El pacto social no consiste en que el presidente de la república se calle y cambie sus oberoles desde los clubes de los poderosso. El pacto social consiste en reconocernos como somos”, sentenció Petro.

“Llegamos aquí con el pueblo y es con el pueblo con quien debemos gobernador. No tendría sentido, después de producir un cambio histórico en las conductas políticas de la nación colombiana (...), terminar siendo un instrumento simple sin pensamiento propio y sin capacidad de los grandes intereses que han manejado la nación hasta el momento”, apuntó Petro al comienzo de su intervención.

“Somos sirvientes del pueblo . El pueblo tiene que mandar, no puede ser un simple espectador de decisiones, nosotros tenemos que obedecer”, comentó Petro. El presidente aseguró que él encabeza un gobierno de multitudes.

Y continuó: “La democracia no es el club de los privilegiados, así los escuchemos porque son parte de este país. La democracia no es un de minoría por allí que siempre ha transformado la ley y las instituciones en su favor, la democracia es el pueblo, la gente, es el poder entregado a la gente. El poder no es del presidente”.

Gustavo Petro prometió frente a los habitantes de Turbó entregar tierras con créditos baratos y compras de cosechas por parte del Estado, aseguró que va a incentivar el turismo en esa zona del país y que lanzó pullas a Estados Unidos.

Esta es la segunda ocasión que el presidente Petro preside un diálogo regional. La primera vez fue durante el fin de semana en Cali cuando el mandatario aseguró que quienes están en armas pueden participar en esas mesas.

El Gobierno también llevará a cabo un diálogo regional vinculante en Medellín enfocado en la zona del Área Metropolitana.