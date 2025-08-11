Petro se pronuncia sobre la muerte de Miguel Uribe: “Nos duele como si fuera de los nuestros”

Pasadas cuatro horas desde que se confirmó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay , este lunes sobre las 10:10 de la mañana se conoció al fin un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro .

Al señalar que la muerte del congresista “nos duele como si fuera de los nuestros”, el jefe de Estado aseguró que las causas del magnicidio “marcan por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó”.

Petro expresó su pésame a la familia del congresista e insistió en que “la vida está por encima de cualquier ideología”. En esa línea, lamentó que en un gobierno progresista, “amante de la vida”, haya ocurrido un atentado “con trágico final” contra un senador de la oposición.

Puede leer: Tras el atentado, Petro no se refiere a Miguel Uribe por su nombre, habla del hijo de un árabe

“He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida, como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción”, destacó el mandatario, reclamando por la paradoja de la violencia en Colombia.

“Lo hicimos precisamente en un país que vive una paradoja inmensa: ser el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta y al mismo tiempo, ser uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido”, agregó.

Lea también: Petro reconoció ante el Congreso que su gobierno no ha logrado la paz total que prometió

Aunque el jefe de Estado manifestó que la violencia en Colombia “viene siendo derrotada a través de las últimas décadas”, insistió en que la muerte sigue dando sorpresas y “nos asalta aún”.