“Hay que dialogar”: el mensaje de Honorio Henríquez a De la Espriella tras quedarse con la Presidencia del Senado

Para definir al nuevo presidente del Senado de Colombia, al uribista Honorio Henríquez, habría que decir que su principal característica es la serenidad, la cual incluso no perdió en esas horas definitivas cuando el 20 de julio su elección fue posible gracias a una inesperada suma de fuerzas entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, la bancada con la que más controvirtió en los cuatro años pasados.
Y en medio de esa serenidad que ya ha empezado a mostrar, es que Honorio Henríquez ya le mostró al nuevo gobierno cuáles serán las líneas rojas de su gestión en este año, que se basan en independencia de poderes, discusión de las reformas y, sobre todo, diálogo, mucho diálogo, como el que ya le ha pedido al mandatario entrante, sin que hasta ahora el nuevo mandatario le haya dicho cuándo se sentarán frente a frente.