Una reunión privada en la Casa de Nariño, realizada a inicios de esta semana, derivó en que el presidente Gustavo Petro decidiera ponerle freno a la norma con la que les ofrecía beneficios claros a los integrantes de las narcobandas que decidieran sumarse a su propuesta de “paz total”.

Y no es que desista del proyecto, pero sí le ordenó a su equipo político que saque del articulado que va rumbo al Congreso al menos 70 de los 90 artículos que tiene el borrador y que –hasta que no se den luces más claras sobre la verdadera intención de las bandas de dejar la ilegalidad– no se deje ningún tema relacionado con rebaja de penas.

Este reversazo, de acuerdo con varias fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, tiene que ver con una serie de informes de inteligencia que advierten de un posible plan de grupos como Los Rastrojos y –entre otros– los Comandos Frontera (narcodisidencias que opera en la línea limítrofe con Venezuela y Ecuador) de comenzar el 2023 con una serie de ataques terroristas y a la Fuerza Pública para mostrar músculo militar de cara a una eventual negociación.