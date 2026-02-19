Petro cuestiona nuevamente a uno de sus funcionarios en público, esta vez fue la directora del ICBF

El presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó un nuevo episodio de tensión al cuestionar públicamente la gestión de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres. El hecho ocurrió en un encuentro destinado a la dignificación de las madres comunitarias en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Allí, el mandatario interrumpió su discurso para lanzar una orden tajante y directa a la funcionaria: “Le voy a dar una instrucción de cómo se hace: deje de tercerizar en el ICBF, acabe esa contratación”, declaró ante la mirada de todos. Lea también: Estado firmó más de 500 mil contratos directos por $32,88 billones en enero, según reveló Contraloría

En ese evento, Petro vinculó la práctica de la tercerización con la pérdida de recursos destinados a la niñez. Para el presidente, la contratación intermediada ha facilitado que “politiqueros” se apropien de la comida de los niños para venderla o canjearla por votos, prolongando esquemas clientelistas.

Aunque inicialmente el llamado de atención a la funcionaria parece algo aislado, este suceso enmarca nuevamente un estilo de gobierno marcado por los “regaños” públicos.

Así fue la reacción de la directora del ICBF, Astrid Cáceres, ante las palabras de Gustavo Petro. Foto: captura de video Presidencia

Normalmente, estos llamados de atención a los integrantes de su gabinete los hace en eventos televisados o en sus Consejos de Ministros. Así lo ha hecho con el ministro de Educación, Daniel Rojas, a quien en un Consejo lo criticó por los problemas persistentes en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

También usó esta forma de llamar la atención contra los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo, y la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, a quienes cuestionó por retrasos en las obras de restauración del Hospital San Juan de Dios.

El ministro del Interior, Armando Benedetti; la ministra de vivienda, Helga María Rivas; el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma también han sido víctimas de los reclamos públicos del mandatario.