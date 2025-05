Petro dice en alocución que hay que “responder” a la decisión del Senado e insiste en fraude a la consulta popular sin pruebas

Rodeado de los integrantes de su gabinete en China, el presidente Gustavo Petro hizo una alocución presidencial después del hundimiento de la consulta popular en el Senado. El mandatario insistió en su llamado “al pueblo” para salir a las calles y que sean los movimientos sociales quienes se organicen.



“Debemos contestar con la sabiduría de un pueblo decidido (...) Creo que la respuesta es no callarse. Hoy actúo como jefe de Estado. Le ordeno a las fuerzas militares no alzar una sola arma contra el pueblo (...) le solicito al pueblo no ejercer violencia contra ningún vidrio, edificio, contra ninguna persona”, dijo.