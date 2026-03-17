“¿Dónde andará la ministra de Comercio?” Petro vuelve a cuestionar asistencia de funcionarios a sus Consejos de Ministros

Gustavo Petro realizó un Consejo de Ministros en la noche del lunes, 16 de marzo. A pesar de que estas reuniones ya son recurrentes en esta administración y en ocasiones anteriores ha advertido a sus funcionarios que la asistencia es obligatoria, el mandatario inició cuestionando la no presencia de varios de sus funcionarios. En la transmisión quedó registrado el momento en el que el jefe de Estado llamó la atención sobre los integrantes de su gabinete que no estaban en el recinto. “¿Por qué ella tiene que hablar aquí? ¿En dónde andará la Ministra de Comercio?”, expresó Petro con algo de molestia. Lea también: Factcheck | Petro dice que consejos de ministros no se usan para campaña, pero lo ha hecho “Que no sea que los tiempos ahora vuelvan un poco menos activos a los ministros y las ministras. Creo que hay que volverse más activos, precisamente porque vamos a entregar gobierno”, agregó el mandatario.

En el Consejo del día lunes, el presidente no solo mostró su molestia por la ausencia de Diana Morales, ministra de Comercio, pues en la transmisión también indagó por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio.

Más que un llamado de atención, esta conducta ya es algo recurrente en los consejos de ministros de Petro donde ya ha cuestionado a sus funcionarios por no asistir a las reuniones que él convoca.

Así sucedió en el Consejo realizado el 19 de agosto del año pasado cuando le llamó la atención al ministro de Minas, Edwin Palma, por no estar presente en esa reunión. “¿Dónde está el ministro de Minas? Si ustedes no vienen, entonces estamos en la olla. Esto es un consejo de ministros, es obligatorio. Y hemos dicho que todos los lunes. Luego, aquí no hay excusa válida de ningún ministro o ministra para no asistir”, expresó en aquella ocasión.

Esto no solo ha sucedido en los consejos de ministros, pues también en una ocasión el mandatario reganó públicamente al Daniel Rojas, jefe de la cartera de Educación, por no asistir a un encuentro en La Guajira.

“Le he pedido a los ministros que vienen, porque el ministro de Educación no vino, que tomen nota. El ministro de Educación debió haber venido aquí a dar la cara. Vino el ministro de Salud, por ejemplo...”, fueron los cuestionamientos lanzados por Petro a su funcionario en noviembre de 2024. En contexto: Ministro de Educación fue visto en una fiesta en Bogotá tras el regaño de Petro por su ausencia en La Guajira: “debió dar la cara”