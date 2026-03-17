“¿Dónde andará la ministra de Comercio?” Petro vuelve a cuestionar asistencia de funcionarios a sus Consejos de Ministros

Gustavo Petro realizó un Consejo de Ministros en la noche del lunes, 16 de marzo. A pesar de que estas reuniones ya son recurrentes en esta administración y en ocasiones anteriores ha advertido a sus funcionarios que la asistencia es obligatoria, el mandatario inició cuestionando la no presencia de varios de sus funcionarios.
En la transmisión quedó registrado el momento en el que el jefe de Estado llamó la atención sobre los integrantes de su gabinete que no estaban en el recinto. “¿Por qué ella tiene que hablar aquí? ¿En dónde andará la Ministra de Comercio?”, expresó Petro con algo de molestia.
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“Que no sea que los tiempos ahora vuelvan un poco menos activos a los ministros y las ministras. Creo que hay que volverse más activos, precisamente porque vamos a entregar gobierno”, agregó el mandatario.