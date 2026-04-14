Petro volvió a hablar del clítoris, las mujeres y se pifió citando a Shakira, ¿qué dijo?

La andanada de comentarios del presidente fue amplia. Sin embargo, uno de los apartes que más llamó la atención fue el que incluyó una referencia a Shakira y a uno de sus más recientes éxitos. Petro aludió a la canción que la barranquillera lanzó junto al productor Bizarrap, la conocida “Session 53”, en la que se escucha la frase “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

El presidente Gustavo Petro apareció el lunes en el Consejo de Ministros con gorra, gafas de sol, bufanda y chaqueta. Fue el primer indicio de que se venía una intervención cargada de “perlas”, como en efecto terminó siendo. Durante cerca de tres horas, el mandatario habló, lanzó advertencias, dio órdenes y, como en otras ocasiones, volvió a referirse de manera sexual al cuerpo de las mujeres.

El presidente atribuyó la expresión para hacer sus comentarios salidos de contexto. “El cuerpo no se vende” y cuestionó que este pudiera ser objeto de transacción. La referencia no pasó desapercibida, tanto por la forma en que fue utilizada la canción como por el sentido que el mandatario le dio en su discurso.

“A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo ‘las mujeres facturan’, y dije: pues el cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado, ni por poquito ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas, por Dios”, dijo el presidente.

Y, una vez más, se refirió al clítoris sin filtros o mesura: “El clítoris amarrado al cerebro y el pene amarrado al cerebro, la sexualidad juega el cerebro. ¿Quién dijo que es pecado decir los nombres científicos por su nombre? La sexualidad juega con el cerebro, la sensibilidad está ligada a los nervios, y los nervios llegan al cerebro”, señaló.

No es la primera vez que el presidente se refiere a las partes íntimas de las mujeres. Durante el Consejo de Ministro televisado del 17 de septiembre de 2025, el mandatario aseguró que “una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”.

La declaración, como muchas otras en las que se ha referido al sexo opuesto, generaron molestia y una ola de críticas que desencadenaron en una acción de tutela por parte de la abogada penalista Tatiana Echavarría.

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En la acción judicial, Echavarría pedía que el mandatario les extendiera una disculpa a su hija y a ella por su discurso violento. La abogada insistió en que la frase no solo reproduce estereotipos sexistas, sino que también afecta la formación democrática de niños y adolescentes.

El juzgado 66 del Circuito Judicial de Bogotá le dio la razón y le ordenó al jefe de Estado retractarse.

“Bajo el cumplimiento de las decisiones judiciales que invitan a la reflexión y a la construcción, rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra”, dijo Petro leyendo la rectificación en un video que presentó antes de una transmisión del Consejo de Ministros en noviembre pasado.

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