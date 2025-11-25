Petro, en los peores puestos del ranking de popularidad de los presidentes de Suramérica: firma CB Consultora Opinión Pública

El más reciente informe mensual de CB Consultora Opinión Pública dejó a Gustavo Petro en uno de los peores puestos del ranking de popularidad de los presidentes de Suramérica.

El presidente cayó del séptimo al octavo puesto después de una nueva disminución en su favorabilidad, pasando de los 38,1 % obtenidos en octubre a un 36,7 % en noviembre.

Según los resultados de la firma argentina especializada en estudios de imagen, análisis electoral y medición de tendencias sociales en América Latina, la desaprobación, que un mes atrás se ubicaba en 59,7 %, subió a 59,8 %.

Por otra parte, el presidente mejor valorado en noviembre fue Rodrigo Paz, de Bolivia, quien alcanzó una aprobación del 51,7 % frente a una negativa del 46,1 %.

Su llegada al poder a principios de mes y la reactivación del acercamiento bilateral con países como Perú y Estados Unidos fortalecieron su posición dentro del tablero sudamericano.

En el segundo lugar se ubicó el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien registró un 48,5 % de aprobación y un 48,3 % de rechazo, en plena recta final de su mandato.