Petro, en los peores puestos del ranking de popularidad de los presidentes de Suramérica: firma CB Consultora Opinión Pública

El presidente Gustavo Petro descendió al octavo puesto en el ranking de popularidad de mandatarios sudamericanos correspondiente a noviembre de 2025 en el informe divulgado por CB Consultora Opinión Pública.

    El presidente Gustavo Petro se ubicó a solo dos puestos de Nicolás Maduro, quien figuró en el último lugar del ranking de los presidentes con la peor popularidad en Sudamérica. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 17 horas
bookmark

El más reciente informe mensual de CB Consultora Opinión Pública dejó a Gustavo Petro en uno de los peores puestos del ranking de popularidad de los presidentes de Suramérica.

El presidente cayó del séptimo al octavo puesto después de una nueva disminución en su favorabilidad, pasando de los 38,1 % obtenidos en octubre a un 36,7 % en noviembre.

Según los resultados de la firma argentina especializada en estudios de imagen, análisis electoral y medición de tendencias sociales en América Latina, la desaprobación, que un mes atrás se ubicaba en 59,7 %, subió a 59,8 %.

Puede leer: Petro señala a la CIA por filtraciones sobre “Calarcá” y afirma que le habían advertido sobre el general Huertas

Por otra parte, el presidente mejor valorado en noviembre fue Rodrigo Paz, de Bolivia, quien alcanzó una aprobación del 51,7 % frente a una negativa del 46,1 %.

Su llegada al poder a principios de mes y la reactivación del acercamiento bilateral con países como Perú y Estados Unidos fortalecieron su posición dentro del tablero sudamericano.

En el segundo lugar se ubicó el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien registró un 48,5 % de aprobación y un 48,3 % de rechazo, en plena recta final de su mandato.

El argentino Javier Milei escaló hasta la tercera posición tras obtener un 47,2 % de imagen positiva y un 50,3 % negativa. Detrás aparece el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, cuyo crecimiento lo llevó al cuarto lugar con una aprobación del 46,1 % y una desaprobación del 52,0 %. El paraguayo Santiago Peña cierra el grupo al alcanzar un 41,3 % de imagen favorable frente a un 56,6 % de negativa.

En la parte baja de la tabla se mantiene el ecuatoriano Daniel Noboa, quien figura entre los mandatarios con peor imagen al registrar una aprobación del 40,5 % y un rechazo del 56,9 %.

En el puesto 7 está el chileno Gabriel Boric, que descendió a un 40,4 % de valoración positiva y un 55,5 % de negativa. En cuanto a las variaciones, CB Consultora destacó que José Jerí, presidente de Perú, (puesto 9) fue el jefe de Estado que más creció en su imagen positiva, con un incremento de +2,9 %, aunque su aprobación se mantiene baja, en 32,5 %, frente a un 51,8 % de desaprobación. En contraste, Boric fue el que más cayó, con una disminución de -3,0 % en su valoración.

El último lugar del ranking corresponde nuevamente a Nicolás Maduro, cuya imagen continúa en picada. El gobernante venezolano apenas alcanzó un 21,4 % de percepción favorable, mientras que su rechazo subió hasta 75,3 %.

Su situación política interna sigue marcada por cuestionamientos internacionales, especialmente desde Washington, que lo acusa de liderar un cártel y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Su cuestionada reelección en julio de 2024 provocó protestas masivas que dejaron más de 2.400 detenidos.

Siga leyendo: EE. UU. ya no da tanta información de inteligencia a Presidencia por cercanía de Petro con Maduro

