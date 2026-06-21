Petro ascendió a 17.161 patrulleros a subintendentes de la Policía Nacional, dos días antes de elecciones

En un acto previo a las elecciones de segunda vuelta, el presidente, Gustavo Petro, el pasado 19 de junio, les comunicó a las familias de 17.161 patrulleros su ascenso al grado de subintendentes de la Policía Nacional. El anuncio se hizo desde Cali, capital del Valle del Cauca, donde el mandatario firmó el decreto que oficializa la decisión. “Esto es justicia social”, dijo Petro al firmar el decreto El jefe de Estado señaló que este ascenso masivo busca saldar una deuda histórica con la base de la institución policial y dignificar su labor. “La seguridad no se construye con discursos abstractos, sino garantizando la dignidad de quienes arriesgan sus vidas en cada esquina de la patria. El patrullero y la patrullera de Colombia sacrifican lo más valioso que tiene un ser humano: el tiempo con sus familias, el crecimiento de sus hijos y su propia integridad física”, afirmó el mandatario. Conozca más: En vivo | Se abren las urnas para la segunda vuelta presidencial: consulte horarios y puntos de votación

Las cifras del ascenso histórico

Petro explicó el origen numérico de la decisión: existían exactamente 17.161 vacantes disponibles para el grado de subintendente dentro de la Policía Nacional, y decidió que todas se llenaran de inmediato. “Existiendo 17.161 vacantes para ascenso a subintendente en la Policía Nacional, he decidido que 17.161 patrulleros y patrulleras asciendan a partir de hoy al grado de subintendentes en todo el territorio colombiano, como un agradecimiento a las madres y padres de estos patrulleros. De todo corazón les agradezco. No se trata solo del dinero del salario, sino de la dignidad”, reiteró el presidente.

¿Qué cambia para los patrulleros ascendidos?

Más allá del nuevo grado, el mandatario insistió en que el corazón de la decisión está en la dignificación laboral y personal de quienes asumen el control del orden público en los territorios más complejos de Colombia. Según el presidente, el Estado no puede exigirle compromisos heroicos a su personal sin garantizarle condiciones de vida dignas. Por eso, el ascenso busca corregir las diferencias internas que existen dentro de la institución. En términos prácticos, el decreto les abre la puerta a los nuevos subintendentes a mejores asignaciones salariales dentro del escalafón policial, y mayor estabilidad contractual dentro de la institución. “No es aceptable que el Estado les exija entregar su vida y su tranquilidad en las calles, mientras mantiene a sus hogares en la incertidumbre económica y el estancamiento profesional. Este ascenso masivo es el reconocimiento real al sudor y al peligro cotidiano que enfrentan por proteger a la ciudadanía”, sostuvo Petro.

Cali y la herida que dejó el estallido social

Antes de anunciar el ascenso, el presidente recordó que hace poco más de cuatro años Cali y el resto del país vivieron el estallido social, un periodo marcado por enfrentamientos entre algunos integrantes de la Policía y jóvenes de los barrios populares. Para Petro, aquellos hechos dejaron en evidencia cómo la falta de oportunidades y la desconexión institucional terminaron fracturando la confianza entre la ciudadanía y la Policía Nacional. El mandatario también detalló ante el auditorio las realidades de vulnerabilidad y entrega que enfrentan a diario los uniformados, en un relato que conmovió a los asistentes al acto. El presidente cerró su intervención con un mensaje sobre el vínculo entre bienestar institucional y seguridad ciudadana: una Policía motivada, protegida por su propio gobierno y con garantías laborales plenas, construye una relación de confianza indestructible con las comunidades. Lea más: Hoy Colombia elige presidente: ¿qué es lo que en verdad está en juego?

El respaldo del director de la Policía Nacional