Petro amenaza con otro remezón ministerial por baja ejecución presupuestal, ¿qué hay detrás?

Lo anterior, pese a contar con un presupuesto superior a los $422 billones –incluida una adición presupuestal–, de los cuales $83,2 billones son para inversión, es decir, el rubro para hacer realidad sus programas. El restante se distribuye en funcionamiento del Estado ($260 billones) y deudas ($78,4 billones). No obstante, del total, se ha denunciado que hace falta por ejecutar para el resto de la vigencia cerca de $220 billones.

Con todo, al conocerse que el PIB (Producto Interno Bruto) sigue estancado y que la economía creció un tímido 0,3% en el segundo trimestre del año, Petro volvió a jalar las orejas. No es gratuito.

De tal calibre es el descontento del mandatario que arreció en sus advertencias y puso un ultimátum: si no hay ejecución y resultados en lo que resta de mes, en septiembre próximo habrá un nuevo remezón ministerial –el tercero en 1 año de mandato–. Esa idea de darle un revolcón a su gabinete por falta de ejecución no es nueva y, de hecho, el presidente tenía todo preparado para la salida de algunos ministros a principios de agosto, coincidiendo con su primer aniversario en la Casa de Nariño.

“He estudiado 31 presupuestos generales de la Nación. He sido ponente como de 27 o 28. Jamás había visto una ejecución tan crítica”, manifestó desde la preocupación, más que desde la oposición el veterano senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador.

Justo allí en el Congreso –en particular, en las comisiones terceras, encargadas de hacienda y crédito público–, es donde hay mayor descontento, pues recién en junio al Gobierno se le aprobó una adición presupuestal por $16,9 billones (casi una reforma tributaria). “¿Para qué pidieron esta adición si no iban a saber ejecutarla?”, cuestionó el senador David Luna (Cambio Radical).

Aunque hay preocupación en la mayoría de ministerios, hay unos que están más colgados que otros, según quedó evidenciado durante un debate de control político en la semana pasada. Entre los pocos que pueden sacar pecho en materia de ejecución se cuentan Salud (61,7 %), Educación (58 %) y Minas (54 %). No obstante, hay otras carteras que ni llegan a la mitad. Se trata del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con 11,3 %; Planeación Nacional, 12,6 %; Deporte, 19,1 %; Agricultura, 19,9 % y Ambiente, 21,6 %.

Estas dos últimas carteras, por ejemplo, son decisivas para hacer realidad gran parte de las promesas de campaña y los asuntos que manejan hacen parte de la línea discursiva más reiterada del presidente. De allí la molestia. Inclusive, una muestra de la inquietante radiografía es que el propio Ministerio de Hacienda –el encargado de formular y ejecutar la política económica del país–, figura entre los rajados, con una ejecución de apenas el 30,5 %.

“El buen arriero arrea. Le corresponde al señor presidente exigirnos. Por supuesto. Y si de pronto no estamos al tono de él muy seguramente algunos no estaremos”, reconoció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Aunque comparativamente con otros gobiernos estamos por encima, es una ejecución muy baja. Y en un momento donde se necesita una fuerte inversión real, no vamos tan rápido como el Gobierno quisiera”, admitió a su turno –en entrevista con Blu Radio– el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El jalón de orejas caló en algunos despachos y ya se confirmó que, por directriz del propio presidente, ya hay renuncias sobre la mesa de directivos y viceministros. Es el caso del Ministerio de Agricultura, donde su titular, Jhenifer Mojica, les pidió a siete de sus directores dar un paso al costado. Entre ellos, se cuenta nada menos que Gerardo Vega, quien está al frente de la Agencia Nacional de Tierras y que terminó envuelto en un enredo alrededor de las cifras de formalización de tierras para campesinos.