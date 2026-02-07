¿Petro aleja a Roy Barreras como estrategia para elecciones?

No pasaron ni tres horas entre dos declaraciones tan disímiles. Primero, el presidente Gustavo Petro dijo en la tarde del pasado viernes que no va a votar en la consulta de izquierda del 8 de marzo, encabezada por Roy Barreras, y en la que Iván Cepeda no podrá participar por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE): “No me pongan en estas amigos, yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”.
El exsenador y exembajador ante Reino Unido, desde un evento político en Pereira, le respondió con un ofrecimiento que podría leerse como desesperado: “Sería bueno una fórmula vicepresidencial de izquierda (...) un presidente de la República como Gustavo Petro podría ser fórmula vicepresidencial, no tiene inhabilidades, no tiene impedimentos. Ojalá el pueblo progresista le pidiera que prestara su nombre como garantía”.
Según la Constitución, Petro no podría ser fórmula vicepresidencial porque es un mandatario en ejercicio en plenas elecciones, lo que demuestra que Roy apela a otro distractor para ganar adeptos “pura sangre” en la izquierda y al mismo tiempo conquistar a sectores de centro, alejándose de Cepeda.
El mismo viernes, pero más temprano, Barreras hizo un video desde un salón de la Casa de Nariño, lo que envía otro mensaje confuso, y reaccionó a la decisión de Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Camilo Romero de no medirse en la consulta de izquierda: “Dividen al progresismo”.
Al mismo tiempo, en cuestión de horas, se inscribieron tres candidatos desconocidos para la opinión pública, impulsados por Roy: la abogada Martha Bernal, el periodista Edison Lucio Torres y Héctor Elías “Tiko” Pineda, exguerrillero y exconstituyente del M19 cercano a Barreras. Para completar el grupo, el cuestionado exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a última hora fue avalado por el CNE para participar en la consulta, a pesar de que la Registraduría ya había determinado que legalmente no cumplía los requisitos.
En medio de ese desorden, Petro volvió a reiterar ayer sábado que no solo no iba a votar en esa consulta, sino que además “está manchada de trampa” porque “el hecho de excluir de la consulta al progresismo es un acto delictivo y de fraude (...) no pediré el tarjetón de consulta porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”. Aun si dos de sus alfiles, Barreras y Quintero, participan.