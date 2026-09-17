De reyes del trino a ‘calladitos’: ¿qué les pasó en X a varios personajes cercanos a Petro en la era de Abelardo?

Las redes sociales todos los días dan que hablar. Esta vez, paradójicamente, la noticia está en quienes han dejado de hacerlo. Durante los últimos años, X fue uno de los principales escenarios de la discusión política colombiana. Allí se libraron peleas, se fijaron posiciones, se cuestionaron gobiernos y también se defendieron decisiones.
Algunos de los protagonistas de esas discusiones llegaron a publicar varias veces al día. Hoy varios de ellos prácticamente no aparecen. El cambio de Gobierno, con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia el pasado 7 de agosto, marcó una nueva etapa de las discusiones por redes.
Ahora, es cierto que el silencio de estos personajes no comenzó necesariamente con la posesión. En algunos casos viene de meses atrás, tal vez ya anticipando la caída en el poder del petrismo.
Uno de los casos que más llama la atención es el de Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Su cuenta en X, donde durante años participó activamente en discusiones políticas, no registra publicaciones desde el 10 de agosto —día del terremoto—, según una revisión de su perfil.
Su silencio se da, además, en medio de un momento judicial complejo para su entorno familiar.
Su cuñado, Miguel Quintero, hermano del exalcalde, enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
Osorio, quien durante el gobierno Petro fue una de las voces más visibles del entorno de Quintero, hoy mantiene un ‘bajo perfil’ en X.
En ese mismo grupo aparece Juan Carlos Upegui, primo de Osorio y uno de los principales aliados políticos de Daniel Quintero en Medellín, quien se quemó en las elecciones a la Alcaldía contra Federico Gutiérrez.
Upegui lleva todavía más tiempo alejado de la red social. Su última publicación, según la revisión de su cuenta, se remonta a mayo de 2025. Para entonces ya había dejado el Concejo de Medellín, luego de que el Consejo de Estado confirmara en octubre de 2024 la nulidad de su elección como concejal para el periodo 2024-2027.
Hoy, sin embargo, su voz prácticamente desapareció de X.