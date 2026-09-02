“Lo que falta por contar es más y peor”: Polo Polo sube el tono en pelea con Cabal

El exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo profundizó en la pelea que tiene con la exsenadora María Fernanda Cabal, quien alguna vez fue su madrina política. Subió el tono al punto de decir que no está contando la historia completa. “Lo que falta por contar es más... y peor”, aseveró.
Desde el martes se han enfrentado en redes sociales, donde Cabal no bajó al excongresista de “malagradecido” y él a ella de “monotemática”. Se ha planteado que la ruptura tendría que ver con que Polo Polo decidió apoyar desde temprano a Abelardo de la Espriella en su candidatura presidencial, aún cuando Cabal era precandidata para aspirar por el Centro Democrático.