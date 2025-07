Tras condena a Uribe, EE. UU. pidió revisión del caso y Petro denunció intromisión, ¿qué podría pasar?

El sentido de fallo condenatorio en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como era previsible, no solo generó discusión en el terreno judicial sino en lo político. Lo que no era tan previsible es que el alcance de la polémica llegara hasta altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump, como el secretario de Estado Marco Rubio, su subsecretario Christopher Landau y congresistas republicanos, quienes defendieron con firmeza al líder de la oposición al Gobierno Petro que gobernó Colombia entre 2002 y 2010; además, cuestionaron una supuesta “instrumentalización del poder judicial” y pidieron revisar el caso.

“¿Por qué bajarle la cabeza a un congresista que va a insultar a nuestros jueces hoy? ¿Por qué la Corte Constitucional, a través de su presidente, no se para y dice que este país es soberano y aquí se respetan los jueces? ¿O es que nos volvimos colonia?” , cuestionó el presidente.

Petro no se contuvo y le respondió con dureza: “no estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros ni mía, ni de nadie (sic)” y agregó: “Así que puede usted proceder expresidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP”.

Ambos políticos representan extremos ideológicos opuestos y vuelven a ser protagonistas de la polarización del país a pocos meses de las elecciones legislativas de marzo y presidenciales de mayo de 2026.