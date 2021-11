Violenta trifulca en discoteca de Barranquilla frustró presentación vallenata

Los hechos sucedieron en la noche del sábado 27 de noviembre. Daza, el cantante, fue el primero en lamentar lo sucedido: “Me quedé con las ganas de cantarles en Trucupey. Anoche, cuando ya estábamos en el sitio con toda mi agrupación y a la hora indicada, nos informan sobre una gran trifulca dentro de la discoteca que hizo que la Policía cancelara el evento y no nos dejara subir a la tarima”.

A paso seguido, el artista pidió disculpas a sus seguidores por no haberles podido ofrecer el show prometido. “Con estas ganas de cantarles no me quedo”, concluyó.