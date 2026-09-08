Tumban directiva sobre sistemas antidrones que impartió exministro Pedro Sánchez, ¿qué pasó?

Se cayó la polémica directiva que dejó el exministro de Defensa Pedro Sánchez para que la compra de sistemas antidrones para la Fuerza Pública se hiciera a través de Codaltec, una de las empresas del sector defensa.
La instrucción, impartida durante el gobierno de Gustavo Petro, terminó bajo cuestionamientos por la manera en que se gestionaron algunas de estas adquisiciones, entre ellas una millonaria destinada al Catatumbo.
La directiva establecía que las Fuerzas Militares debían acudir a Codaltec para la adquisición de estos sistemas, una tecnología que se ha vuelto clave ante el uso cada vez más frecuente de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales. La información sobre la suspensión de esa medida fue compartida por la Revista Semana.