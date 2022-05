Victoria Sandino no se limitó a declarar sobre el reclutamiento de menores, sino que habló también de las condiciones de vida para las mujeres guerrilleras. ¿Cómo han sido las dificultades para las mujeres, tanto en la insurgencia como en la vida política?, ¿con qué circunstancias tenían que lidiar en el ambiente de la guerra a diario?

“Las Farc eran una organización machista, en parte, debido a las posiciones de los comandantes de la antigua guerrilla”, dijo Sandino respecto a las relaciones personales y la convivencia en los campamentos de la ex guerrilla.

“La posición frente a las mujeres en la insurgencia y también en la vida política nacional mía ha sido pública y permanente, la he expresado, eso me ha traído muchos problemas internos. Lo que puedo decir es que la vida de las mujeres en la guerrilla era una posición muy difícil, porque la guerra es dura. El solo hecho de que las mujeres tuviéramos menstruación, esa era la condición de la guerra que teníamos y de nuestros cuerpos. Eso afectaba”, dijo la ex guerrillera.