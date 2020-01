“2020 será un buen año para la implementación de acuerdo de paz”: ONU

Más zanahoria que garrote le dio este miércoles la ONU al gobierno de Iván Duque con respecto a la implementación de los acuerdos de paz a los que se llegó con la hoy extinta guerrilla de las Farc.

Tras una reunión con el presidente de la República, el jefe de la misión de verificación de la ONU para ese proceso de paz, Carlos Ruiz Massieu, destacó lo avanzado en el cumplimiento del mismo aunque resaltó los aspectos en los que se debe mejorar, en particular en el tema de seguridad. Éste informe se presentará al secretario general de la ONU la otra semana como también al consejo de seguridad, la otra semana en la sede de la ONU en Nueva York.

“A las Naciones Unidas no le cabe duda alguna que 2020 será un buen año para la implementación de los acuerdos de paz”, sostuvo el jefe de la misión de la ONU, quien durante su declaración además señaló que “hay claros avances en materia de implementación de los acuerdos, pero también somos claros en los desafíos que tenemos por delante, pero me gusta recordar que este es un proceso de largo aliento, la implementación empezó antes de la presencia del presidente Duque y ha avanzado de manera importante en estos quince meses y muy seguramente en otras administraciones”.

Indicó que Colombia sigue siendo una inspiración para el mundo desde la firma del acuerdo y es esa inspiración junto, a los ejemplos de reconciliación, los llevan a creer que se seguirá adelante y que el acuerdo será un éxito.

En lo que llamó “desafíos”, el jefe de la misión de la ONU sostiene que “destacamos los temas de seguridad, como saben y así se plasma en el último informe de la ONU, la principal preocupación es sobre la seguridad de los excombanientes, de los líderes sociales, defensores de derechos humanos, como en algunos departamentos como Chocó y Nariño. Son preocupaciones compartidas con el gobierno y son temas en los cuales se ha hablado con el presidente de manera seguida”.

Ruiz Massieu recordó que entre las causas de esa inseguridad están las economías ilícitas, presencia de grupos armados ilegales, “dentro de los acuerdos hay puntos en que se trata sobre estos asuntos”. Destacó además la comisión nacional de garantías de seguridad que integró el gobierno para brindar más seguridad a estas comunidades.

También hizo énfasis en la forma cómo han avanzado la ejecución de los proyectos productivos que han tenido los desmovilizados, la ruta de reincorporación que han hecho gobierno y Farc, igualmente los proyectos que se han hecho por fuera de los ETCR y los 16 PDET, que son muy importantes para la ONU.

A su turno, el presidente Iván Duque le respondió agradeciendo la presencia de la misión de verificación de la ONU, pero a la vez precisó lo que se ha hecho en materia de dar las condiciones de seguridad que se reclaman. “La paz con legalidad está consolidándose, y tenemos todos que avanzar en este camino. Si Naciones Unidas valora lo que estamos haciendo, con más razón todos los colombianos tenemos asumir esas banderas que nos unen para que la paz con legalidad se consolide en el país”, sostuvo.

El mandatario indicó además que “nosotros pudimos mostrarle al país que hay un claro compromiso nuestro para enfrentar esas bandas criminales que están detrás de esos asesinatos e intimidaciones, me refiero a casos como el frente Oliver Sinisterra, en donde enfrentamos a un criminal como Guacho; me refiero a la estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos que las estamos enfrentando con las autoridades, se han vinculado al narcotráfico y amenazan a los líderes porque consideran que le están haciendo pedagogía positiva a la ciudadanía para no caer en las garras de ese reclutamiento criminal”.

Finalmente, sostuvo que le reiteró a Carlos Ruiz que “el deseo de nuestro gobierno es que la misión nos acompañe durante todo nuestro periodo de gobierno hasta agosto de 2022, para que ese seguimiento de Naciones Unidas contribuya a que la evaluación de la política de paz con legalidad se totalmente veraz y ajustada a indicadores medibles”.