ELN gana suelo en La Guajira tras caída de Bendito Menor

La caída de alias Bendito Menor no dejó la Alta Guajira en manos del Estado. Tampoco produjo el vacío que muchos esperaban. Lo que habría ocurrido, según fuentes en Nazareth y Siapana, es que la salida de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) de buena parte del extremo norte de Uribia abrió un espacio que comenzó a ocupar el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que llevaba años con presencia en el territorio y que mantiene posiciones históricas en frontera con Venezuela.
La fotografía, sin embargo, tiene un matiz importante. Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que el ELN es uno de al menos cuatro actores armados que tienen algún nivel de injerencia en La Guajira y que el departamento no puede leerse como un territorio completamente dominado por una sola estructura.
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Según Tobo, en diálogo con EL COLOMBIANO, dependiendo de la subregión cambia el actor que tiene mayor preponderancia. Mientras las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada han tenido una fuerte incidencia en sectores asociados con Dibulla y Riohacha, cuando se avanza hacia la frontera con Venezuela aparece el ELN.
La investigadora describe, además, una diferencia sustancial entre la operación de esa guerrilla en La Guajira y la que desarrolla en el Catatumbo. En La Guajira, explica, se trata de una presencia más discreta e histórica, vinculada en buena medida al narcotráfico hacia el Caribe, a la zona fronteriza y a negocios transfronterizos.
No se trataría de una reproducción exacta del modelo de confrontación que el ELN protagoniza en el Catatumbo, donde la organización ha tenido una disputa abierta y especialmente violenta con el Frente 33. Ese matiz es fundamental para entender lo que está ocurriendo. Porque la hipótesis no es que el ELN haya tomado de un día para otro toda la Alta Guajira.