¿Qué pasará con los pasaportes tras la suspensión del convenio de Petro?

El Gobierno salió este jueves a dar un parte de tranquilidad frente a la expedición de pasaportes, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente dos convenios que hacen parte del nuevo modelo implementado durante la administración de Gustavo Petro.

El canciller Omar Bula Escobar y el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aseguraron que la decisión judicial no provocará una interrupción en la expedición de pasaportes y pidieron a los ciudadanos no acudir masivamente a las oficinas de atención ni a los consulados por temor a quedarse sin el documento.

Bula explicó que el país cuenta actualmente con un inventario de 600.000 pasaportes, de los cuales unos 410.000 están disponibles de inmediato y otros 190.000 llegarán el próximo 10 de septiembre. Según el canciller, este volumen permite garantizar la prestación del servicio durante más de cuatro meses.

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“Queremos mandar un mensaje sobre todo de calma. No se va a interrumpir la emisión de pasaportes, la ciudadanía debe estar tranquila”, afirmó Bula, quien insistió en que no existe motivo para que los ciudadanos corran a tramitar sus documentos ante una eventual suspensión del servicio.

A su turno, Rodrigo Lara, quien además se encuentra como gerente encargado de la Imprenta Nacional tras la salida de Viviana León, señaló que los equipos técnicos y jurídicos de esa entidad y de la Cancillería ya revisan los alcances de la decisión del Tribunal para determinar las actuaciones que correspondan y presentar las respectivas aclaraciones dentro del proceso judicial.

El pronunciamiento del Gobierno se dio después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara suspender provisionalmente el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, suscritos dentro del esquema mediante el cual se puso en marcha el nuevo modelo de pasaportes.

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La decisión, sin embargo, no implica que desde este momento se deje de expedir el documento. De hecho, el propio Tribunal ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar que los pasaportes continúen siendo expedidos durante la suspensión.