Tribunal deja en firme suspensión del convenio para expedir los nuevos pasaportes, ¿qué implica?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de aclaración presentada por la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal y mantuvo vigente la medida cautelar que suspendió provisionalmente los convenios que sustentan el nuevo modelo de producción y expedición de pasaportes.

La decisión fue adoptada en un auto del 16 de septiembre y conocida este jueves 17.

El Tribunal consideró que la providencia del 3 de septiembre era suficientemente clara en cuanto al alcance de la medida cautelar, por lo que no había lugar a modificar ni precisar sus efectos.

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El punto de fondo es el nuevo modelo mediante el cual se busca producir, personalizar, custodiar y distribuir las libretas de pasaporte.

La medida cautelar había ordenado suspender provisionalmente la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y del CI-005 de 2026, suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, así como los contratos y convenios que se desprendan de ellos.

Después de la decisión del 3 de septiembre, la Cancillería acudió nuevamente al Tribunal para pedir precisiones sobre la forma en que debía continuar la expedición de pasaportes mientras permanece suspendida la ejecución de esos instrumentos.

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En particular, el Ministerio buscaba establecer cómo garantizar la producción y entrega de los documentos y si la Imprenta Nacional podía continuar con determinados procesos relacionados con las libretas que ya se encuentran en inventario.

La entidad también planteó inquietudes sobre la personalización, suministro y distribución de esas libretas. La respuesta del Tribunal fue que esas definiciones no corresponden al juez dentro del alcance de la medida cautelar.

Según la providencia, no le corresponde sustituir a la administración en la planeación, dirección o ejecución de las medidas que considere necesarias para enfrentar la situación.

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En otras palabras, la decisión judicial mantiene la suspensión, pero deja en manos del Gobierno la búsqueda de los mecanismos administrativos, contractuales, presupuestales o logísticos necesarios para garantizar que los colombianos sigan recibiendo sus documentos.

El servicio de pasaportes debe continuar. Hay un punto que el Tribunal había dejado expresamente establecido desde la decisión inicial: la suspensión de los convenios no puede convertirse en una suspensión del servicio público de expedición de pasaportes.

La medida cautelar ordenó mantener la prestación del servicio de manera continua, regular e ininterrumpida.

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La Presidencia también señaló, después de la decisión del 3 de septiembre, que el Gobierno debía adoptar las medidas necesarias para evitar que la controversia judicial afectara a los ciudadanos.

Por eso, el nuevo pronunciamiento judicial no significa que se haya ordenado dejar de expedir pasaportes.

El problema que ahora debe resolver el Ejecutivo es cómo garantizar esa operación mientras los convenios suspendidos permanecen congelados.

De hecho, el Gobierno ha analizado diferentes alternativas para asegurar la continuidad del servicio. Entre ellas aparece la posibilidad de recurrir a mecanismos administrativos de contingencia.

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