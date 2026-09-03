Cancillería da parte de tranquilidad por tema de pasaportes: “No se va a interrumpir la emisión”

Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente dos de los convenios que soportan el nuevo modelo de expedición de pasaportes (hecho por la administración de Gustavo Petro), el canciller Omar Bula presentó un parte de tranquilidad en el que aseguró que la medida no interrumpirá la expedición del documento.

El funcionario explicó que desde las primeras horas de este jueves los equipos técnico y jurídico de la Cancillería se encuentran analizando el alcance del auto judicial y preparando la respuesta institucional correspondiente.

“Queremos mandar un mensaje sobre todo de calma. No se va a interrumpir la emisión de pasaportes, la ciudadanía debe estar tranquila”, afirmó.

Bula insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones para los ciudadanos, por lo que descartó que exista la necesidad de acudir masivamente a consulados o puntos de atención por temor a una eventual suspensión.

“No hay necesidad de correr a los consulados con el temor de que un ciudadano se quede sin pasaporte. Este no es el caso y lo vamos a garantizar de manera muy transparente”, agregó.

Las declaraciones se producen luego de que el tribunal ordenara la suspensión provisional del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y del CI-005 de 2026.

No obstante, la corporación judicial precisó que la medida no afecta el convenio suscrito entre la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal, por lo que la expedición de pasaportes no puede ser suspendida como consecuencia de esta decisión.