Cancillería pide usar 600.000 libretas de reserva por suspensión de envíos desde Europa

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha adoptado una serie de medidas operativas e interrelacionadas tras conocerse la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente la ejecución del Convenio Interadministrativo con el nuevo modelo de pasaportes.

Estas acciones abren interrogantes sobre la continuidad del modelo de expedición de pasaportes y si se prepara el terreno para acudir a un esquema contractual distinto.

Como primera determinación, la Imprenta Nacional de Colombia remitió un oficio a la Casa de la Moneda de Portugal dando la instrucción formal de suspender de forma temporal los trámites y actividades de despacho de libretas.

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Esta orden implicó detener el envío de pasaportes en vuelos programados para los días 8 y 9 de septiembre.

La suspensión se decretó en medio de incertidumbres jurídicas sobre si la medida cautelar que afecta a los convenios suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta alcanza de igual forma al convenio tripartito internacional en el que participan la entidad estatal portuguesa y la firma francesa IN Group.

Al respecto, la Casa de la Moneda de Portugal radicó una solicitud de aclaración argumentando que dicho convenio extranjero no es objeto directo de la suspensión judicial, al tiempo que advirtió a la Imprenta Nacional que frenar las entregas puede traducirse en una limitación o interrupción del acceso de los ciudadanos al servicio público de expedición de pasaportes.

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Proceso de transición de tres meses y uso de ‘stock’ En paralelo, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Cancillería, Andrés Darío Sarmiento Lamus, elevó una petición de aclaración ante el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.

En el documento, según El Tiempo, la Cancillería precisó que ya se encuentra adelantando los trámites administrativos, presupuestales, contractuales, operativos, tecnológicos y logísticos requeridos para acatar el fallo, estimando que dicho proceso tomará cerca de tres meses en concluirse.

Con el objetivo de mantener la prestación ininterrumpida del servicio mientras concluyen las gestiones, el Ministerio solicitó autorización judicial para personalizar y usar el inventario de 600.000 libretas que la Imprenta recibió de Portugal antes de la orden de suspensión.

Según declaraciones del canciller Omar Bula y del ministro del Interior, Rodrigo Lara, esta reserva garantiza una cobertura operativa de al menos cuatro meses.

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Las implicaciones sobre un eventual cambio de operador Frente a las especulaciones sobre si esta coyuntura abre paso a un posible retorno de la firma Thomas Greg & Sons, se conoció que tras vencer la urgencia manifiesta con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026 el pasado 30 de abril de 2026, las planchas con los diseños de seguridad del anterior pasaporte fueron destruidas por motivos de seguridad.

En consecuencia, en caso de contemplarse un regreso a dicho modelo, no sería posible reanudar la producción de inmediato, pues se requeriría elaborar nuevamente las planchas y completar el proceso técnico correspondiente.