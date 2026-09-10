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Cancillería pide usar 600.000 libretas de reserva por suspensión de envíos desde Europa

Mientras la Casa de la Moneda de Portugal pide aclarar los alcances de la decisión judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores busca una medida puente para mantener la expedición continua del documento durante el tiempo que tome acatar el fallo del Tribunal

  • Fotos del nuevo modelo de pasaportes que entró en vigencia en el gobierno Petro. Foto: Colprensa
    Fotos del nuevo modelo de pasaportes que entró en vigencia en el gobierno Petro. Foto: Colprensa
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
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El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha adoptado una serie de medidas operativas e interrelacionadas tras conocerse la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente la ejecución del Convenio Interadministrativo con el nuevo modelo de pasaportes.

Estas acciones abren interrogantes sobre la continuidad del modelo de expedición de pasaportes y si se prepara el terreno para acudir a un esquema contractual distinto.

Como primera determinación, la Imprenta Nacional de Colombia remitió un oficio a la Casa de la Moneda de Portugal dando la instrucción formal de suspender de forma temporal los trámites y actividades de despacho de libretas.

Lea también: ¿Qué pasará con los pasaportes tras la suspensión del convenio de Petro?

Esta orden implicó detener el envío de pasaportes en vuelos programados para los días 8 y 9 de septiembre.

La suspensión se decretó en medio de incertidumbres jurídicas sobre si la medida cautelar que afecta a los convenios suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta alcanza de igual forma al convenio tripartito internacional en el que participan la entidad estatal portuguesa y la firma francesa IN Group.

Al respecto, la Casa de la Moneda de Portugal radicó una solicitud de aclaración argumentando que dicho convenio extranjero no es objeto directo de la suspensión judicial, al tiempo que advirtió a la Imprenta Nacional que frenar las entregas puede traducirse en una limitación o interrupción del acceso de los ciudadanos al servicio público de expedición de pasaportes.

Para saber más: Exsecretario de Cancillería se declaró inocente por entramado de pasaportes y supuesto enriquecimiento ilícito

Proceso de transición de tres meses y uso de ‘stock’ En paralelo, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Cancillería, Andrés Darío Sarmiento Lamus, elevó una petición de aclaración ante el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.

En el documento, según El Tiempo, la Cancillería precisó que ya se encuentra adelantando los trámites administrativos, presupuestales, contractuales, operativos, tecnológicos y logísticos requeridos para acatar el fallo, estimando que dicho proceso tomará cerca de tres meses en concluirse.

Con el objetivo de mantener la prestación ininterrumpida del servicio mientras concluyen las gestiones, el Ministerio solicitó autorización judicial para personalizar y usar el inventario de 600.000 libretas que la Imprenta recibió de Portugal antes de la orden de suspensión.

Según declaraciones del canciller Omar Bula y del ministro del Interior, Rodrigo Lara, esta reserva garantiza una cobertura operativa de al menos cuatro meses.

No se pierda: Tribunal suspendió convenios del modelo de pasaportes impulsado por Petro, ¿afecta el servicio?

Las implicaciones sobre un eventual cambio de operador Frente a las especulaciones sobre si esta coyuntura abre paso a un posible retorno de la firma Thomas Greg & Sons, se conoció que tras vencer la urgencia manifiesta con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026 el pasado 30 de abril de 2026, las planchas con los diseños de seguridad del anterior pasaporte fueron destruidas por motivos de seguridad.

En consecuencia, en caso de contemplarse un regreso a dicho modelo, no sería posible reanudar la producción de inmediato, pues se requeriría elaborar nuevamente las planchas y completar el proceso técnico correspondiente.

Petro mintió: los pasaportes nuevos no se imprimen en Colombia sino en Portugal

Hace varias semanas, y antes de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallara en el caso, EL COLOMBIANO reveló que los primeros pasaportes del nuevo modelo no fueron fabricados en Colombia, pese a que el presidente Gustavo Petro había asegurado públicamente que las máquinas ya estaban instaladas y que el país comenzaría a producirlos.

La investigación encontró que 2.000 libretas llegaron a Bogotá desde Portugal apenas dos días antes de la presentación oficial del nuevo documento.

Además, documentos incorporados al proceso administrativo evidenciaron que 193.000 pasaportes prefabricados debían llegar desde Europa antes del 1 de abril, mientras que otros 432.000 serían enviados entre el 4 de abril y el 9 de mayo.

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La revelación tomó especial relevancia porque contradecía el anuncio de Petro de que los pasaportes ya se estaban produciendo en Colombia.

Documentos firmados por la entonces canciller Rosa Villavicencio también mostraron que, para mediados de febrero, los equipos destinados a las nuevas líneas de producción apenas estaban en proceso de nacionalización en Cartagena, provenientes de Portugal.

La investigación además estableció que la maquinaria anunciada por Petro no correspondía simplemente a “máquinas para imprimir pasaportes”, sino a cuatro líneas integrales de producción y personalización, con infraestructura de alta seguridad para el manejo de información y materiales sensibles.

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EL COLOMBIANO también reveló que la Procuraduría seguía de cerca el proceso judicial que cuestiona el convenio entre Colombia y Portugal y que no había registro público de producción en lotes de los nuevos documentos en Bogotá.

El expediente judicial dejó, además, una advertencia de la Cancillería: una eventual suspensión de los convenios con Portugal y la Imprenta Nacional podía generar un “perjuicio irremediable”, debido a que el contrato con Thomas Greg & Sons estaba próximo a terminar (finalizó el 30 de abril de 2026) y no habría tiempo para adelantar una nueva contratación.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué se suspendieron los envíos de libretas de pasaporte desde Portugal?
La Imprenta Nacional de Colombia ordenó temporalmente a la Casa da Moeda de Portugal suspender los trámites y despachos de libretas de pasaporte, debido a la incertidumbre jurídica generada por la suspensión provisional de dos convenios relacionados con la producción de pasaportes.
¿Cuánto tiempo podría durar la transición del modelo de expedición de pasaportes?
La Cancillería estima que los trámites administrativos, presupuestales, contractuales, tecnológicos, operativos y logísticos necesarios para cumplir la decisión judicial tomarán cerca de tres meses.
¿Se podrían acabar las libretas de pasaporte disponibles en Colombia?
El Gobierno busca evitar una interrupción del servicio mediante el uso de un inventario de 600.000 libretas que la Imprenta Nacional recibió de Portugal antes de la suspensión de los despachos. Según el canciller Omar Bula y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ese stock tendría una cobertura operativa de al menos cuatro meses.
¿Se puede seguir expidiendo pasaportes mientras se cumple la suspensión judicial?
El Gobierno pretende mantener la expedición de pasaportes durante la transición mediante el inventario disponible de 600.000 libretas, pero la autorización para personalizar y utilizar ese stock fue solicitada a la autoridad judicial y, según la información suministrada, está pendiente de esa aclaración.

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