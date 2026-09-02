Militares, policías y un exjefe de seguridad de Ecopetrol, entre los 12 imputados por la incursión paramilitar en Barrancabermeja

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 máximos responsables de planificar, facilitar y sostener la violenta toma paramilitar del puerto petrolero entre 1998 y 2000.

Entre los imputados figuran nueve antiguos oficiales del Ejército, dos de la Policía y un exfuncionario de seguridad de Ecopetrol.

Esta decisión judicial constituye el primer auto de determinación de hechos y conductas del Caso 08, que investiga crímenes de agentes estatales cometidos en asociación con el paramilitarismo.

Para consolidar este caso, la JEP recurrió a compulsas de copias de la justicia de Justicia y Paz que habían permanecido archivadas o sin condena, respaldadas por inspecciones a archivos de inteligencia militar y batallones regionales.

De acuerdo con el auto judicial, los imputados consolidaron una alianza criminal con los paramilitares del Bloque Central Bolívar y las Autodefensas de Santander y el Sur de Cesar (AUSAC).

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La coalición militar-paramilitar, de acuerdo con lo reportado por la JEP, se fijó como objetivo prioritario expulsar de la zona a las guerrillas, a las que catalogaron como el “enemigo común”.

Sin embargo, bajo esta premisa contrainsurgente, el aparato represor extendió la etiqueta de “guerrilla” de forma arbitraria. La persecución y los ataques armados se dirigieron de manera selectiva contra los habitantes de los barrios orientales de la ciudad, los movimientos sindicales de la Unión Sindical Obrera (USO) y los defensores de derechos humanos de Corporación Regional Para La Defensa De Los Derechos Humanos, CREDHOS.

El impacto de este acuerdo criminal se tradujo en una tragedia inmediata: solo en 1998, los hechos violentos atribuidos a agentes del Estado en Barrancabermeja se dispararon en más de un 1.309 %, pasando de 22 a 310 en un solo año.

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“La toma paramilitar de Barrancabermeja no fue una guerra entre bandos: fue la ejecución sistemática de un plan para borrar a quienes fueron señalados como el enemigo”, afirmó la magistrada Catalina Diaz.

Los 9 exmilitares imputados son:

1. Brigadier general (r) Héctor Eduardo Peña Porras, comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 45 entre noviembre de 1997 y noviembre de 1999. Imputado bajo la modalidad de responsabilidad por omisión.

2. Fernando Millán Pérez: Brigadier general (r), comandante de la Quinta Brigada del Ejército entre diciembre de 1996 y diciembre de 1998. Imputado bajo la modalidad de responsabilidad por omisión.

3. Brigadier general (r) Alberto Bayardo Bravo Silva, comandante de la Quinta Brigada del Ejército entre diciembre de 1998 y septiembre de 1999. Imputado bajo la modalidad de responsabilidad por omisión.

4. José Domingo García García: Comandante del Batallón de Inteligencia No. 2 (BITE2), adscrito a la Brigada 20 del Ejército.

5. Juvenal Ovidio Brugés Palmera (conocido como Felipe): Oficial de inteligencia militar del Batallón de Inteligencia No. 2 (BITE2).

6. Oswaldo Prada Escobar: Capitán y oficial de inteligencia del Batallón de Artillería Nueva Granada.

7. Jesús Herrera García: Mayor y segundo comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 45 “Héroes de Majagual”.

8. Carlos Eduardo Avendaño: oficial de operaciones del Batallón de Artillería Nueva Granada.

9. Óscar Diego Sánchez Vélez: comandante del Batallón de Artillería Nueva Granada.

Dos exintegrantes de la Policía y un civil imputados:

10. Juan Carlos Celis Hernández: teniente y jefe de la SIJIN de la Policía en Barrancabermeja.

11. Nilson Durán Durán, subintendente de la Policía Nacional.

12. José Eduardo González Sánchez: Capitán retirado del Ejército, quien se desempeñaba como segundo al mando en el área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja y fungió como “actor bisagra” de la alianza criminal, según la JEP.

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