Paloma Valencia supera a Abelardo en nueva encuesta con 22% y se acerca a Cepeda que sigue en 34%

La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la Revista Cambio muestra un escenario competitivo en la carrera presidencial de 2026, con Iván Cepeda a la cabeza, pero con una disputa cerrada de cara a una eventual segunda vuelta.
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De acuerdo con el sondeo, realizado entre el 17 y el 21 de marzo con una muestra de 2.157 personas, Cepeda lidera la intención de voto en primera vuelta con el 34,5%. Sin embargo, su crecimiento se mantiene estable frente a mediciones anteriores.
En segundo lugar aparece Paloma Valencia, quien alcanza el 22,2% y se consolida como la principal contendora tras definir su fórmula vicepresidencial con Juan Daniel Oviedo. El tercer puesto lo ocupa Abelardo de la Espriella, con un 15,4%.