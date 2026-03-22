Paloma Valencia supera a Abelardo en nueva encuesta con 22% y se acerca a Cepeda que sigue en 34%

Más atrás se ubican Claudia López (3,7%) y Sergio Fajardo (3,6%), mientras que otros candidatos registran apoyos marginales. El voto en blanco alcanza el 6,5%, seguido de quienes no votarían por ninguna opción (1,9%) y los indecisos (8%).

¿Cómo sería una segunda vuelta para la Presidencia de Colombia?

El panorama cambia significativamente al proyectar una segunda vuelta. En un eventual enfrentamiento entre Cepeda y Valencia, se configura un empate técnico: el primero obtendría 43,3% frente al 42,9% de la senadora, una diferencia dentro del margen de error de la encuesta (±3%).

En contraste, si el rival de Cepeda fuera De la Espriella, el senador ampliaría la ventaja con un 48,1% frente al 35,5% de su contendor, lo que sugiere un escenario más favorable para el candidato del Pacto Histórico en ese duelo.

¿Qué impacto tuvieron las formulas vicepresidenciales de cara a las elecciones en Colombia?

El estudio también indagó por el impacto de las fórmulas vicepresidenciales en la intención de voto. El 52,1% de los encuestados aseguró que sí influyeron en su decisión, lo que evidencia su peso en esta etapa de la campaña. Siga leyendo: Así se reparten y dividen los votos de los partidos políticos sin candidato para primera vuelta En términos de favorabilidad, Aída Quilcué encabeza la percepción positiva con el 26,8%, seguida muy de cerca por Oviedo con el 25,8%. No obstante, Quilcué también lidera la lista de rechazo con el 24,8%, reflejando un alto nivel de polarización. La encuesta ofrece así una “foto” del inicio formal de la contienda electoral, tras las consultas interpartidistas y la definición de las fórmulas. Con varios meses por delante, los resultados anticipan una campaña reñida, especialmente entre Cepeda y Valencia, quienes hoy se perfilan como los principales protagonistas en la disputa por la Presidencia de Colombia.

Ficha técnica