Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

Paloma Valencia denunció que extorsionistas intimidaron a Juan Daniel Oviedo en Atlántico

Tras denunciar que su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, fue intimidado por supuestos extorsionistas en el municipio de Soledad, la senadora Paloma Valencia endureció su discurso de seguridad.

  • La precandidata presidencial anunció que su política criminal se centrará en la creación de colonias penales agrícolas para que los reclusos trabajen, buscando así frenar el control territorial. FOTO: Tomada de redes sociales @PalomaValenciaL
  • La candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. FOTO: AFP
  • Iván Cepeda y Paloma Valencia han protagonizado varias discusiones durante los últimos días. FOTO: Colprensa y montaje El Colombiano
El Colombiano
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia denunció este jueves 23 de abril un presunto acto de hostigamiento contra su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, cuando se encontraba en el territorio de Soledad, Atlántico.

Le puede interesar: Acusación de presiones de grupos armados a votar por Iván Cepeda terminó en pelea con Paloma Valencia

El incidente ocurrió mientras Oviedo grababa un video denunciando la extorsión en la zona y, en ese momento, individuos señalados como presuntos extorsionistas lo abordaron para advertirle que no podía generar ese tipo de contenido en el sector.

Este episodio, que aún espera confirmación oficial por parte de las autoridades, se contextualiza en la creciente preocupación por el control territorial de estructuras criminales en el área metropolitana de Barranquilla. Sin embargo, la acción contra Oviedo fue denunciada por Paloma a través de un video en redes sociales.

“La primera orden va a ser capturar a todos los extorsionistas que están atormentando al pueblo pobre de Colombia y que se sienten empoderados para amenazar, como lo hicieron con Oviedo en Soledad. No más”, expresó.

Cárceles agrícolas contra la inseguridad: el rechazo a la sobretasa de Air-e

A raíz de la intimidación sufrida por su compañero de fórmula, Valencia reafirmó su propuesta de transformar el sistema penitenciario mediante la creación de cárceles agrícolas ubicadas fuera de los perímetros urbanos. El objetivo de esta política es que las personas privadas de la libertad realicen trabajos obligatorios durante la jornada diaria.

La congresista sostuvo que esta iniciativa busca reducir la “reincidencia delictiva y aliviar el hacinamiento” en los centros penitenciarios actuales, integrando la seguridad con el control territorial efectivo.

La candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. FOTO: AFP

En su paso por Barranquilla, la senadora también se refirió a la crisis energética que afecta a la región Caribe. Valencia calificó como “una vergüenza” la propuesta del Gobierno nacional de implementar una sobretasa nacional para financiar la situación de la empresa Air-e.

Según la precandidata, la medida demuestra una falta de “capacidad del Ejecutivo” para resolver los problemas estructurales del sector eléctrico. Valencia insistió en que trasladar el costo del servicio a los ciudadanos “no es una alternativa viable frente al malestar social por las altas tarifas de energía”.

Cuestionamientos a Iván Cepeda y la Paz Total del gobierno

Durante su intervención, Valencia dirigió críticas al senador Iván Cepeda, señalando su supuesta renuencia a participar en debates con otros aspirantes presidenciales. La senadora afirmó que existe una “falta de claridad en las posturas de Cepeda” y le exigió explicaciones sobre la política de Paz Total.

Al respecto, Valencia también aseguró que dicha estrategia gubernamental ha tenido efectos negativos directos en la seguridad ciudadana y el orden público del país.

Iván Cepeda y Paloma Valencia han protagonizado varias discusiones durante los últimos días. FOTO: Colprensa y montaje El Colombiano

Como cierre de discurso, la senadora anunció que el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se integrará a su equipo de trabajo. Pinzón, quien participó anteriormente en la ‘Gran Consulta por Colombia’, acompañaría a Valencia en un eventual gobierno.

La incorporación, según la candidata, tiene como fin “fortalecer las propuestas en materia de seguridad y defensa nacional” en caso de que la senadora resulte electa en la contienda presidencial.

También le puede interesar: ¿Qué dice la ley sobre los debates presidenciales? Estos son los proyectos que han buscado la asistencia obligatoria de los candidatos

