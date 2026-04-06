Paloma Valencia cuestionó efectos de la ‘Paz total’ en seguridad y elecciones: pidió veeduría de la ONU

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia envió una comunicación a organismos internacionales en la que expresa preocupaciones sobre la política de ‘Paz total’ del gobierno de Gustavo Petro y sus posibles efectos en la seguridad y el proceso electoral en el país.
La carta, dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, al secretario de Estado de Estados Unidos y a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, plantea cuestionamientos frente a decisiones recientes adoptadas en el marco de esa estrategia de seguridad.