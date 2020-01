32 % de estudiantes del país, sin alimentación escolar: Contraloría

Los estudiantes del 32 % del país aún no cuentan con alimentación en sus colegios, pues el Programa de Alimentación Escolar (PAE), diseñado para tal fin, hasta el momento no ha sido contratado.

La denuncia la hizo este jueves la Contraloría General, al señalar que esta situación está afectando a alrededor de 500.000 estudiantes.

Publicidad

Para el organismo, el asunto es preocupante, pues es claro que falta garantía en la operación del programa, durante los 180 días del año escolar de manera consecutiva, debido a factores como recursos insuficientes, y dificultades en la contratación del operador y la identificación de la cobertura efectiva del programa.

El contralor, Carlos Felipe Córdoba, manifestó que todos deben ponerle ojo al PAE y puso una tarea a los entes territoriales: “Esperamos que nos ayuden a firmar pactos en los que incorporen tecnología para poder ver, desde los colegios, que les estén sirviendo la alimentación a los niños y ver que lo que se contrató va con la minuta” establecida de acuerdo con las necesidades alimenticias de la población.

Otras denuncias

Este punto no solo lo ha denunciado la Contraloría. Los docentes agrupados en Fecode también hicieron lo propio. En entrevista con EL COLOMBIANO, publicada la semana pasada, el presidente de este sindicato, Nelson Alarcón, se refirió al tema.

Publicidad

En la entrevista, Alarcón indicó que esta realidad se vive “en muchas regiones, no en todas”, pero que es un fenómeno que sucede cada año y, pese a los planes, no hay una solución de fondo. “Ni el Gobierno ni los organismos de control han tomado las medidas que se necesitan. No podemos permitir que se sigan robando los recursos. En el país solo hay dos condenas relacionadas con corrupción en la alimentación escolar”, advirtió el líder sindical de los educadores.

Por otra parte, el Ministerio de Educación destacó que ha iniciado mesas de trabajo en 14 departamentos, acogiendo las recomendaciones de la Contraloría, y ha convocado a diferentes sectores para construir de manera colectiva las propuestas y soluciones para que esto no sea una realidad que se reviva cada año.

La Contraloría ha hecho parte de estas mesas, “comenzando por Bolívar, Sucre y Casanare”, que son las regiones que más preocupan, con el objetivo de “verificar las condiciones y afectaciones que se podrían estar presentando a los estudiantes del país por la falta de contratación”.

La Contraloría destacó que, pese a que se adelantan estas mesas, las acciones fiscales y la vigilancia a las secretarías de Educación se mantendrán durante este año.