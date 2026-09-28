Padre y viuda de Miguel Uribe Turbay reaccionan a muerte de alias Robinson: “queda pendiente saber quién dio la orden”

A través de un operativo militar, fue dado de baja Miguel Orlando Guzmán González, alias Robinson. Este señalado cabecilla de las disidencias de las Farc estaba vinculado en las investigaciones del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El padre y la esposa del senador y precandidato presidencial se pronunciaron. María Claudia Tarazona replicó a través de las historias de su cuenta de Instagram las imágenes de la muerte del cabecilla de la Segunda Marquetalia y le envió un mensaje a De la Espriella. “Gracias, presidente Abelardo, con su determinación y voluntad, pronto se hará justicia por Miguel, Alejandro y toda la familia”, fueron sus palabras en la red social.

Igualmente, Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay, utilizó su cuenta de X y dio declaraciones a varios medios sobre la caída de este insurgente. “Gracias por su valiente recuperación de la seguridad para su pueblo. Gracias a quienes participaron en la operación del final de este criminal protegido por el gobierno Petro”, subrayó en plataformas digitales. “Presidente, lo felicito por cumplir sus compromisos hechos con el pueblo colombiano. Continúe con su propósito de que el mundo pueda saber quién dio la orden de matar a mi hijo Miguel”, agregó.

Lea también: Murió en operativo alias Robinson Gutiérrez, vinculado al financiamiento del crimen de Miguel Uribe “Petro instigó el asesinato, sabía que lo iban a matar, le quitó la protección con la complicidad de su amigo, el director de la UNP, y sabe quién dio la orden”, concluyó en su plataforma digital.

Las declaraciones del padre del asesinado Uribe Turbay no se quedaron en pronunciamientos en X y en conversación con Noticias Caracol subrayó que aunque la caída de Robinson representa un avance importante, aún está pendiente saber quién dio la orden de ejecutar el magnicidio. “La parte material del asesinato ya se conoce”, pero “falta saber qué pasó de ahí para allá”, afirmó ante el medio mencionado, ante quien sostuvo que “Petro no quería que se supiera nunca quién dio la orden”.

Uribe Londoño también hizo señalamientos contra el expresidente en entrevista con La FM e insistió sobre la importancia de dar con los autores intelectuales del crimen. “Petro no quiere llegar a quien dio la orden, ya que son muy cercanos a él. Inclusive, él sabe quién mató a Miguel, sabía que lo iban a matar e instigó el crimen”. Alias Robinson se desempeñaba desde 2024 como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia, estructura de las disidencias de las Farc. Era considerado la “mano derecha” de alias Iván Márquez y también era cercano a alias El Paisa. Para las autoridades, este insurgente era el encargado de articular el flujo de recursos para ejecutar el crimen, siendo considerado un componente para esclarecer la logística y la financiación del magnicidio. Siga leyendo: Hace un año murió Miguel Uribe, ¿quién dio la orden? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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