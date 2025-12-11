Dramático relato del papá de niña muerta por talio y cómo su exesposa padeció sus últimos días con dos intoxicaciones por la misma sustancia

En medio de estos hechos aparece el nombre de Zulma Guzmán, mencionada por el propio Juan de Bedout en su declaración y señalada como la persona que mantuvo contacto insistente con él. Su testimonio, revelado por EL TIEMPO , empezó a organizar un cronograma de eventos, mensajes y antecedentes que hoy forman parte del expediente.

Todo indica que la tragedia que golpeó a la familia De Bedout, y que dejó como rastro común la presencia de talio en la muerte de dos de sus integrantes, contiene información aún no esclarecida. La coincidencia del mismo veneno en el fallecimiento de su hija de 14 años y en los episodios previos a la muerte de su esposa, Alicia Graham, abrió una nueva línea de investigación en la Fiscalía.

La nueva línea de investigación se activó apenas una semana después de las muertes, cuando la Fiscalía llamó a declarar al empresario Juan de Bedout Vargas, padre de una de las dos menores fallecidas por ingesta de frambuesas que, según los exámenes, estaban contaminadas con talio.

Según el testimonio del padre, al día siguiente de la reunión en su apartamento, donde las niñas compartían una pijamada, su hija expresó sentirse indispuesta. Hasta ese momento, la familia pensó que enfrentaban un cuadro gripal severo. La alarma se encendió cuando los padres de las otras menores que estuvieron en su casa le avisaron que estaban en la clínica por una intoxicación.

Al conocer que una de las menores había muerto, De Bedout decidió llevar de inmediato a su hija al hospital. Allí, mientras registraban a la menor, le dijo a los médicos que su esposa había sufrido episodios de intoxicación por talio años atrás. Sin embargo, cuando la niña murió y las pruebas confirmaron talio en su organismo, el caso tomó otro rumbo. Y la Fiscalía también.

Las coincidencias de la presencia del talio en ambos casos no pasaron inadvertidas para la Fiscalía. De ahí que los investigadores decidieran indagar a fondo por la muerte de Alicia, ocurrida en agosto de 2021. De Bedout insistió en que el fallecimiento oficial se debió al cáncer, pero reconoció que su esposa había sido intoxicada con talio en dos oportunidades.

El primer episodio, según el empresario, habría ocurrido a finales de septiembre de 2020. En plena pandemia. En ese momento se habló de una ingesta accidental. Alicia mejoró tras el tratamiento, pero volvió a recaer en julio de 2021, durante un viaje a Europa. De Bedout recordó haber insistido a los médicos en que se trataba de talio, pero la evolución se confundió con el cáncer que ya padecía. Murió pocos días después.

En esa línea apareció el nombre de Zulma Guzmán. De Bedout reconoció haber tenido con ella una relación extramatrimonial que calificó como “un enredo” tras un congreso en Cartagena en 2018. La mujer no solo reaparece en mensajes y reproches que él conservó, sino también en un episodio inquietante. Zulma quedó registrada en cámaras de seguridad instalando un localizador en el carro del hombre.

Con la muerte de su esposa, Zulma, relató, empezó a enviarle libros de superación personal. Sin embargo, la cordialidad no duró. En agosto de 2024, después de verlo con una nueva pareja, recibió un mensaje directo desde su celular: “En serio, con cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil.”

Zulma Guzmán, quien se encuentra en Argentina, es buscada por Interpol y la Fiscalía por haber sido la presunta responsable del envío de las frambuesas con talio que causaron la muerte de las dos niñas. Sin embargo, no se descarta que otras dos personas entren en los próximos días al expediente.