Él y sus compañeros nunca imaginaron que su viaje se convertiría en tragedia. “Nos pegamos un susto terrible, porque por cualquier cosa que pasa aquí, todos tenemos que correr”, relató el clérigo. Así mismo, contó el padre “Chucho” que, producto del caos, algunos de los colombianos con los que se encontraba, “se me perdieron, se metieron a la cocina, yo terminé metido con los judíos y no sabía yo dónde estaban, hasta que por fin nos encontramos. Es compleja la situación en Jerusalén”, narra con angustia el sacerdote.

Sin embargo, y a pesar de las dificultades, espera seguir conservando la calma como lo ha hecho hasta ahora, y ayudar a sus compañeros a conservar la esperanza, después de que pasara de ser su guía, a convertirse en su protector.

“Estamos en la tierra de Dios y esto nos ha hecho caminar, fortalecer, de que Dios peleará por nosotros y que no tengamos miedo. Dios está delante de nosotros, aunque cuando suenan las alarmas corremos”, expresó el sacerdote.

El padre “Chucho” también aprovechó para agradecer a Margarita Majarrés, embajadora de Colombia en Israel, por sus gestiones para que todos los colombianos atrapados en medio de este conflicto, puedan regresar muy pronto al país.

“Si no es por nuestra embajadora, estarían estas personas totalmente desprotegidas”. Sin embargo, no solo hay colombianos entre los feligreses, según el sacerdote, también “son mexicanos, de Estados Unidos, son de varios lugares. Hasta que no salga el último, no me voy yo”, aseguró.