Otro golpe al Pacto Histórico: CNE revocó también las listas a la Cámara por Cundinamarca y Atlántico

Luego de la controversia generada durante esta semana por la revocación de las listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Valle del Cauca y Bogotá, la entidad informó este viernes 6 de febrero que también revocó las de Cundinamarca y Atlántico. En medio de las investigaciones de los últimos días, la entidad determinó que, como sucedió con las dos anteriores, en estas también aplica el argumento de que se superó el 15 % de los votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior (2022), límite establecido por la Constitución para conformar alianzas entre partidos.

Esta decisión afecta a todos los candidatos del partido de Gobierno en la capital que esperan reelegirse, y a fichas del petrismo que quieren abrirse camino en el Congreso. Y es que, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, la coalición del Pacto y la Colombia Humana habría excedido el porcentaje permitido, lo que impediría legalmente que sus partidos se presenten de manera conjunta bajo una misma lista. Antes de conocerse la revocación de las listas de Atlántico y Cundinamarca, desde el Pacto Histórico pidieron este viernes las garantías para su lista de aspirantes a la Cámara de Representantes, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar las listas en Bogotá y Valle del Cauca.

Figuras como María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, Heráclito Landinez y Laura Daniela Beltrán, la influencer conocida como 'Lalis', han sido de los políticos de esta coalición que han salido perjudicados por este tipo de decisiones. Sobre esta situación, el presidente Gustavo Petro habló de forma general, por lo que aseguró que las decisiones tomadas por el CNE, le son adversas a Iván Cepeda y a los candidatos inscritos en la lista por Bogotá del Pacto Histórico. "Estamos ante un golpe del CNE ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela para restablecer la Constitución y la Convención americana", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario de los colombianos aseguró en otro mensaje que "estamos ante un golpe electoral (...) contra la constitución y la democracia", concluyó.