“Sin embargo, allí la vegetación está conformada por bosques de eucalipto que no brindan la oferta de alimento que requiere el oso , es por eso que además hemos estado complementando con agua para que se mantenga allí y no se desplace hacia otra zona”, dijo Martínez.

Este profesional también hizo énfasis en que el oso Tama no cuenta con las habilidades necesarias para sobrevivir en el hábitat natural porque no las adquirió desde la crianza, ya que fue separado muy pequeño de su mamá.

“A pesar de que lo vemos aparentemente en buenas condiciones, que anda y come, es un animal que no se ha desarrollado para la vida silvestre por haber sido desarraigado tan pequeño del núcleo de su madre. Si se desplaza al hábitat silvestre probablemente no logre seguir viviendo, no porque no consiga alimento, sino por la carencia de otras habilidades que debió adquirir”, explicó Martínez.