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Tribunal Superior de Bogotá le negó preacuerdo a Olmedo López en caso de corrupción de la UNGRD

Olmedo López, exdirector de la Ungrd, ha sido testigo de la Fiscalía en el caso de corrupción de los carrotanques de La Guajira, ocurrido en 2024.

  • Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Foto: Colprensa
    Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión tomada este martes, negó el preacuerdo de la Fiscalía suscrito por Olmedo López, exdirector de la UNGRD y testigo estrella de la Fiscalía en el caso de corrupción de los carrotanques de La Guajira en 2024.

La decisión fue tomada por la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano. Se trata de una confirmación de la decisión que ya había tomado el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá.

Más temprano López, a través de una carta y en lectura realizada en la audiencia, dijo: “Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo, mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”, escribió López en el documento, al que también agregó: “Si la justicia requiere más, habrá más”.

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