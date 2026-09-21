Ola de calor en el Caribe colombiano: habrá lluvias, pero seguirá el calor

La región Caribe continúa enfrentando jornadas de intenso calor, con temperaturas que alcanzan los 40 grados Celsius o más en algunas ciudades. Aunque se esperan lluvias durante los próximos días, estas llegarían principalmente en la tarde y la noche, por lo que las altas temperaturas persistirán durante buena parte del día.

Los últimos días han estado marcados por temperaturas elevadas en distintos puntos de la región. En Barranquilla y su área metropolitana, por ejemplo, el termómetro llegó a 38,8 grados Celsius el pasado viernes, uno de los registros más altos para ese territorio.

En La Guajira, las temperaturas han oscilado entre los 35 y 39 grados Celsius, mientras que Valledupar ha registrado jornadas todavía más intensas, con temperaturas que casi a diario alcanzan o superan los 40 grados.

El calor también se ha convertido en motivo de queja entre los habitantes, que aseguran tener pocas opciones para encontrar alivio, incluso dentro de sus viviendas.

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“El calor está insoportable. Ya me he bañado como cuatro veces hoy. Me va a llegar caro el recibo del agua y el de la luz”, opinó el ciudadano Jairo García.

“Terrible. Uno se baña y sale del baño mojado, pero de sudor. Está terrible. Ni el abanico aguanta todo el día”, comentó Emilia Silgado, otra habitante.