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Ola de calor en el Caribe colombiano: habrá lluvias, pero seguirá el calor

Aunque se esperan lluvias entre lunes y miércoles, las altas temperaturas persistirán durante las mañanas y al mediodía.

  • Aunque se esperan lluvias entre lunes y miércoles, el calor persistirá durante las mañanas y al mediodía en varias zonas del Caribe. FOTO: El Colombiano/Colprensa.
    Aunque se esperan lluvias entre lunes y miércoles, el calor persistirá durante las mañanas y al mediodía en varias zonas del Caribe. FOTO: El Colombiano/Colprensa.
  • La región Caribe enfrenta una ola de calor con temperaturas que en algunas poblaciones superan los 40 grados Celsius. FOTO: Colprensa.
    La región Caribe enfrenta una ola de calor con temperaturas que en algunas poblaciones superan los 40 grados Celsius. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La región Caribe continúa enfrentando jornadas de intenso calor, con temperaturas que alcanzan los 40 grados Celsius o más en algunas ciudades. Aunque se esperan lluvias durante los próximos días, estas llegarían principalmente en la tarde y la noche, por lo que las altas temperaturas persistirán durante buena parte del día.

Los últimos días han estado marcados por temperaturas elevadas en distintos puntos de la región. En Barranquilla y su área metropolitana, por ejemplo, el termómetro llegó a 38,8 grados Celsius el pasado viernes, uno de los registros más altos para ese territorio.

En La Guajira, las temperaturas han oscilado entre los 35 y 39 grados Celsius, mientras que Valledupar ha registrado jornadas todavía más intensas, con temperaturas que casi a diario alcanzan o superan los 40 grados.

El calor también se ha convertido en motivo de queja entre los habitantes, que aseguran tener pocas opciones para encontrar alivio, incluso dentro de sus viviendas.

Conozca: El calor récord de los océanos ya golpea la pesca, el turismo y la economía mundial

El calor está insoportable. Ya me he bañado como cuatro veces hoy. Me va a llegar caro el recibo del agua y el de la luz”, opinó el ciudadano Jairo García.

“Terrible. Uno se baña y sale del baño mojado, pero de sudor. Está terrible. Ni el abanico aguanta todo el día”, comentó Emilia Silgado, otra habitante.

A las altas temperaturas se suma la radiación solar y otros factores meteorológicos que pueden hacer que el calor percibido por las personas sea superior al registrado por los termómetros.

Lea aquí: El planeta vivió en agosto el mes más caluroso jamás registrado: estas son las cifras

Paola Bulla, meteoróloga del IDEAM, explicó que la sensación térmica puede estar entre 5 y 10 grados por encima de la temperatura real.

“La sensación térmica, que es lo que percibe el cuerpo humano cuando hay unas temperaturas altas, puede aumentar debido a los otros parámetros meteorológicos, por ejemplo, cuando no hay casi viento. La humedad también ayuda a que se incremente esa sensación térmica, así como la radiación solar”, detalló Bulla.

La región Caribe enfrenta una ola de calor con temperaturas que en algunas poblaciones superan los 40 grados Celsius. FOTO: Colprensa.
La región Caribe enfrenta una ola de calor con temperaturas que en algunas poblaciones superan los 40 grados Celsius. FOTO: Colprensa.

De acuerdo con el reporte citado por Blu Radio, entre este lunes y miércoles se esperan lluvias moderadas y fuertes en amplias zonas del Caribe.

Las precipitaciones tendrían especial presencia en el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, donde podrían registrarse los mayores niveles de intensidad.

Sin embargo, las lluvias no significarían el fin inmediato del calor. El pronóstico señala que se presentarían principalmente al final de la tarde y durante la noche, mientras que las temperaturas elevadas continuarían durante las mañanas y al mediodía.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué temperaturas se han registrado en el Caribe colombiano?
En Barranquilla y su área metropolitana se registraron 38,8 °C, mientras que en La Guajira las temperaturas han oscilado entre 35 y 39 °C. Valledupar ha alcanzado o superado los 40 °C.
¿Por qué la sensación térmica puede ser más alta que la temperatura real?
La radiación solar, la humedad y la falta de viento pueden aumentar la sensación térmica entre 5 y 10 grados por encima de la temperatura registrada.
¿En qué zonas del Caribe se esperan lluvias?
Se esperan lluvias moderadas y fuertes en amplias zonas del Caribe, especialmente en el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar.

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