Así es la lujosa obra en Villa de Leyva señalada en el proceso judicial del alcalde Víctor Gamboa

En pleno centro histórico de Villa de Leyva, Boyacá, el alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, el mandatario es señalado en dos frentes de investigación, por presuntas irregularidades en contratación pública y posibles hechos de corrupción asociados a una millonaria obra en el municipio.
En la mañana del pasado jueves 7 de mayo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación ejecutaron el operativo que terminó con la captura del alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro en el centro histórico de Villa de Leyva, a pocos metros de la plaza principal y frente al edificio administrativo y el Museo Acuña.
Entérese: Capturaron al alcalde de Villa de Leyva Víctor Alfonso Gamboa, ¿de qué se le acusa?