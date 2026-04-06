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“No pudieron salir”: padre habló de niños hallados en un congelador en Meta

Brayan Guevara, padre de los dos hermanos hallados sin vida dentro de un congelador en Vista Hermosa, Meta, contó cómo ocurrieron los hechos y pidió no difundir versiones erradas sobre la tragedia.

  • El padre de los menores aseguró que el congelador donde fueron hallados estaba desocupado y desconectado. FOTO: Redes sociales.
    El padre de los menores aseguró que el congelador donde fueron hallados estaba desocupado y desconectado. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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El padre de los dos hermanos hallados sin vida dentro de un congelador en Vista Hermosa, Meta, entregó su versión sobre la tragedia que enluta a su familia y que ha causado conmoción en esa región del país.

En contexto: Investigan el hallazgo sin vida de dos hermanos de 8 y 5 años en la nevera de una casa en Meta

Las víctimas fueron identificadas como Saori Guevara Tiller, de 8 años, y Darien Guevara Tiller, de 5, quienes murieron el pasado sábado 4 de abril en hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

En entrevista con La FM, Brayan Guevara, padre de los menores, explicó que el hecho ocurrió mientras los niños permanecían solos por un corto tiempo en la vivienda. Según relató, él y otro familiar habían salido a conseguir alimentos cuando se presentó la emergencia.

Salimos a traer alimentos”, dijo el hombre, al explicar que sus hijos solían jugar a esconderse dentro de la casa cuando no había adultos cerca.

De acuerdo con su relato, los menores habrían entrado por su cuenta a un congelador que no estaba siendo utilizado. “Había un congelador desocupado y ellos se metieron”, afirmó.

Según explicó, la tapa del electrodoméstico se habría cerrado y los niños no lograron salir. “No pudieron abrir y se me ahogaron mis hijos”, expresó con dolor.

El padre también se refirió a versiones que circularon tras conocerse el caso y aclaró que, según él, el congelador no estaba funcionando al momento del hecho. “En ningún momento estaba en uso”, señaló.

Además, aseguró que el equipo se encontraba desconectado y sin ningún tipo de operación dentro de la vivienda. “Estaba desocupado y desconectado”, insistió.

En ese contexto, cuestionó la forma en que se ha difundido información sobre lo ocurrido. “Eso es puro amarillismo”, manifestó, al rechazar algunas versiones que, según dijo, no corresponden a la realidad de lo sucedido dentro de la casa.

Brayan Guevara relató que, al regresar al inmueble, comenzaron a buscar a los menores en los lugares donde solían esconderse. “Los buscamos donde ellos se escondían”, dijo, al mencionar camas, clósets y otros espacios de la vivienda.

Siga leyendo: Personería abre proceso por hecho de violencia que implicaría a funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Medellín

Al no encontrarlos en esos sitios, la búsqueda se intensificó. “Comenzamos a buscarlos desesperadamente”, contó, hasta que finalmente los hallaron dentro del congelador.

Tras el hallazgo, la familia trasladó a los menores de inmediato a un centro asistencial del municipio. “Corrimos hacia urgencias”, recordó el padre.

Sin embargo, al llegar al lugar, ya no había nada que hacer. “Llegaron sin signos vitales”, aseguró, al referirse a lo que les informaron tras la valoración médica inicial.

Luego de la tragedia, la Fiscalía y la Policía realizaron inspecciones en la vivienda y asumieron la investigación del caso. Según contó el padre, tras las primeras verificaciones las autoridades le habrían indicado que se trató de un accidente.

En medio del dolor, Brayan Guevara también hizo un llamado a la prudencia frente a la circulación de información no confirmada. “Que no difamen ni digan lo que no es”, pidió.

Mientras avanzan las investigaciones, la tragedia ha dejado en luto a una familia y ha generado una profunda conmoción en Vista Hermosa.

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