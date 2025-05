“Esto es la muerte en vida, presidente míreme con misericordia”: el clamor de la madre de niño secuestrado en Jamundí

Una verdadera tragedia vive la familia Hortúa Bonilla en el Valle del Cauca. Su hijo, Lyan, de apenas 11 años, lleva 16 días secuestrado por un grupo armado que lo sacó de su casa.

Su madre, Angie Bonilla, entregó un desgarrador testimonio en entrevista con Noticias RCN, en el que hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro.



“Mi niño sufre de inflamación en los pulmones y no puede recibir atención médica. No me imagino que algo le pase... no sé dónde está. Pido misericordia, presidente, que me mire con ojos de amor y compasión, que también es padre. Yo solo pido que me devuelvan a mi hijo. El perdón ya está”, dijo la madre.

Con la voz entrecortada, también le envió un mensaje directo al pequeño Lyan:

“Hijo de mi alma, eres un niño valiente. Gracias por estar firme. Sé que lo vas a lograr.”