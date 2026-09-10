Con ropa y juguetes, dejaron abandonado a un bebé afuera de una vivienda en Bogotá

Una situación de abandono ocurrió en la madrugada de este jueves 10 de septiembre, cuando una mujer dejó a su bebé de aproximadamente 1 año en la puerta de una vivienda en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá.

El caso se registró en el barrio Catalina, donde las cámaras de vigilancia instaladas en el sector registraron el momento en que la joven caminaba con el niño en brazos y, aparentemente, buscaba un lugar para poder dejarlo.

Lea también: Alerta en colegio de Medellín por presunto abuso: hay seis denuncias y Alcaldía activó protocolos

Las imágenes también muestran que el niño tenía una cobija y algunos implementos personales con los que fue dejado afuera de la casa. Un residente, quien escuchó que llamaban a su puerta, se percató de lo sucedido y halló al bebé dormido en el suelo, junto a una maleta que también contenía juguetes, pañales y prendas de vestir.