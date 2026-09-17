Más de tres niñas desaparecidas en Bogotá en menos de 10 días: ¿qué está pasando? El Distrito dice que el 75 % son “evasiones”

Entre el alivio de los reencuentros y el horror de las casas de cautiverio, la capital colombiana enfrenta una brecha de 337 menores sin rastro oficial en el primer semestre de 2026. Mientras el Distrito califica la mayoría de los casos como “evasiones voluntarias”, las denuncias de trata de personas se disparan un 128%, evidenciando un sistema que, entre cifras y trámites, corre el riesgo de llegar tarde a la tragedia. Entender las estadísticas de desaparición en Bogotá exige superar la lectura de números aislados para identificar una vulnerabilidad sistémica. Las cifras no solo muestran ausencias; son el termómetro de una crisis de seguridad que se ensaña con las localidades más empobrecidas. Según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) de Medicina Legal, y las denuncias de los concejales María Clara Name y Julián Espinosa, el balance del primer semestre de 2026 es alarmante: Entre enero y junio se registraron 1.340 reportes de desaparición en Bogotá. De ese total, 538 corresponden a menores de edad, de los cuales el 67 % son niñas y adolescentes mujeres. El 86 % de los menores reportados como desaparecidos tiene entre 12 y 17 años. Las localidades con más reportes son Kennedy (148), Ciudad Bolívar (140) y Bosa (117). En cuanto a delitos relacionados, las denuncias por trata de personas aumentaron 128 % frente a 2025, con 144 víctimas registradas en lo que va de 2026. Entérese: Vocación hasta el final: la historia de cuatro profesionales de la salud y el piloto víctimas del accidente de avioneta en Chocó De los 538, Medicina Legal solo registra la aparición con vida de 200 y un fallecimiento. A hoy, 17 de septiembre, hay un vacío de 337 menores que no registran aparición oficial. Aunque el Distrito argumenta que muchos regresan sin que las familias actualicen el reporte.

Los rostros detrás de las desapariciones

En Bogotá, la realidad oscila entre el milagro del regreso y la tragedia absoluta. El pasado 15 de septiembre, mientras la ciudad celebraba la localización de Josephe Santiago, encontrado por el CTI en el centro, y de Alana Sofía, ubicada en Usme, el hallazgo de una niña de 9 años sin vida en un conducto hídrico de Ciudad Bolívar conmovió a la capital. La alerta fue dada inicialmente por varios menores del sector. Posteriormente, la niña fue identificada como Ana Lucía González y se registró la captura de un hombre señalado como presunto responsable del hecho. En contexto: Se conocen detalles del caso de la menor hallada en un alcantarillado en Bogotá: el presunto responsable fue capturado También, está el caso de Sara Gabriela Sánchez, de 12 años, quien fue reportada como vista por última vez el 31 de agosto en las alertas de búsqueda difundidas por el Concejo de Bogotá. Tras su regreso, su familia denunció que la menor sufrió abuso sexual y señaló que durante el tiempo de su búsqueda se recibieron mensajes amenazantes. Asimismo, al retornar a su hogar, Sara afirmó haber visto a otras tres niñas en el lugar donde permaneció retenida. Por otra parte, está Eiheel Sofía Baquero, una niña de 12 años reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el lunes 14 de septiembre cerca del Hospital Santa Clara. De acuerdo con el reporte presentado por su familia, la menor había salido en compañía de su hermano a comprar comida; sin embargo, mientras él ingresó a una tienda, ella permaneció afuera esperando y, al regresar su hermano, la niña ya no se encontraba en el lugar. Paula Sofía Alarcón, de 14 años, está desaparecida desde el 5 de septiembre, cuando salió de su casa en Santa Isabel. Su padre, Cristian Mauricio Alarcón, aseguró que las cámaras muestran a un adulto que aparentemente la esperaba en una esquina. También Danna Paola Rodríguez, de 15 años, está desaparecida desde el domingo. La adolescente vive en Villa de Leyva y, según las últimas versiones, podría estar con una mujer en Bosa. La Fiscalía y la Sijín adelantan su búsqueda. Lea también: Capturaron a señalado de feminicidio de turista holandesa en Salento; así fue la investigación

Choque institucional: ¿Evasión voluntaria o fallas en el registro distrital?

La tensión entre el Concejo de Bogotá y la Administración Distrital está en cómo se interpretan los reportes de desaparición. César Restrepo, secretario de Seguridad, afirma que el 75 % corresponde a “evasiones voluntarias” relacionadas con conflictos familiares, mientras que el alcalde Carlos Fernando Galán defiende el rigor de las búsquedas y señala que muchos menores regresan por sus propios medios. Desde el Concejo, María Fernanda Carrascal, Jennifer Pedraza y Sandra Forero han cuestionado esta interpretación y han pedido que cada caso sea investigado sin descartar otras hipótesis. La discusión parte de la preocupación de que clasificar inicialmente un caso como “evasión” pueda retrasar la búsqueda si existe una situación de riesgo.

Otra de las discusiones gira en torno a los registros de personas desaparecidas, ya que Bogotá no cuenta con un registro distrital unificado. María Clara Name, por el Partido Alianza Verde, aseguró que lideró un proyecto para crearlo, pero la iniciativa que fue objetada por el alcalde mayor.

Lea más: Informe revela los riesgos que enfrenta la niñez en Colombia tras el terremoto La falta de integración entre la información de la Policía, Medicina Legal y la Fiscalía dificulta el seguimiento de los casos. En ese contexto, concejales han pedido fortalecer las herramientas de búsqueda e investigación para determinar qué ocurre con los menores cuyo paradero aún no ha sido establecido.

El relato de Lizeth: 11 menores y un cautiverio que sigue bajo investigación

Lizeth, estudiante de grado décimo, desapareció el 30 de julio en Ciudad Bolívar. En el relato que entregó en el pódcast Más allá del silencio con Rafael Poveda, contó que perdió el conocimiento después de caminar unos cinco minutos desde su casa y que despertó en una zona boscosa. Según su testimonio, ahí encontró a otros 11 menores, algunos de edades similares a la suya y otros entre los 10 y 15 años. Dijo que estaban amarrados a árboles y eran vigilados por hombres que vestían prendas camufladas, botas y, en algunos casos, pasamontañas. Lizeth también aseguró que los menores eran obligados a manipular armas, cargar munición y cambiar cartuchos, y que recibían amenazas cuando se resistían. Además, relató que sufrió abusos sexuales y que uno de los hombres le dijo que “la habían vendido”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿Dónde reportar una desaparición y cómo activar la búsqueda?

Independientemente del motivo de la ausencia, cada reporte requiere una respuesta oportuna de las autoridades. Si usted tiene información sobre una persona desaparecida o necesita reportar un caso, puede comunicarse con la línea 123, el celular 310 301 1308, la Fiscalía General de la Nación en la línea 122 o el programa AIDE de la Secretaría de Seguridad en el 601 377 9595, extensión 1137. Siga leyendo: Fiscalía pide condena para acusados por muerte del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno: podrían recibir hasta 50 años de cárcel Bloque de preguntas y respuestas:

Entre enero y junio de 2026 se registraron 538 reportes de desaparición de menores en Bogotá. De ellos, 362 correspondieron a niñas y adolescentes mujeres y 176 a niños y adolescentes hombres. ¿Qué edades tienen la mayoría de los menores reportados como desaparecidos en Bogotá? El 86 % de los reportes de menores corresponde a adolescentes entre los 12 y 17 años. ¿En qué localidades de Bogotá se registran más desapariciones de menores? Entre enero y junio, las localidades con más reportes de desaparición fueron Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa, con 148, 140 y 117 casos, respectivamente. ¿Qué significa que una desaparición sea clasificada como “evasión”? Según el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, las “evasiones” corresponden a salidas voluntarias relacionadas, entre otras circunstancias, con conflictos familiares.