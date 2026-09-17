Más de tres niñas desaparecidas en Bogotá en menos de 10 días: ¿qué está pasando? El Distrito dice que el 75 % son “evasiones”

Entre el alivio de los reencuentros y el horror de las casas de cautiverio, la capital colombiana enfrenta una brecha de 337 menores sin rastro oficial en el primer semestre de 2026. Mientras el Distrito califica la mayoría de los casos como “evasiones voluntarias”, las denuncias de trata de personas se disparan un 128%, evidenciando un sistema que, entre cifras y trámites, corre el riesgo de llegar tarde a la tragedia.
Entender las estadísticas de desaparición en Bogotá exige superar la lectura de números aislados para identificar una vulnerabilidad sistémica. Las cifras no solo muestran ausencias; son el termómetro de una crisis de seguridad que se ensaña con las localidades más empobrecidas. Según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) de Medicina Legal, y las denuncias de los concejales María Clara Name y Julián Espinosa, el balance del primer semestre de 2026 es alarmante:
Entre enero y junio se registraron 1.340 reportes de desaparición en Bogotá. De ese total, 538 corresponden a menores de edad, de los cuales el 67 % son niñas y adolescentes mujeres. El 86 % de los menores reportados como desaparecidos tiene entre 12 y 17 años. Las localidades con más reportes son Kennedy (148), Ciudad Bolívar (140) y Bosa (117). En cuanto a delitos relacionados, las denuncias por trata de personas aumentaron 128 % frente a 2025, con 144 víctimas registradas en lo que va de 2026.
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De los 538, Medicina Legal solo registra la aparición con vida de 200 y un fallecimiento. A hoy, 17 de septiembre, hay un vacío de 337 menores que no registran aparición oficial. Aunque el Distrito argumenta que muchos regresan sin que las familias actualicen el reporte.