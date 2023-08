Así mintió Nicolás Petro sobre el exministro Alfonso Prada para acercarse a Laura Ojeda

Pues bien, ahora parece que toda la historia fue una mentira y que Nicolás Petro lo que buscaba era otra cosa: conocer a Laura Ojeda, gran amiga de Day por entonces.

Dijo Nicolás en la entrevista a Semana sobre un cuadro de implicados que dibujó la Fiscalía y en el que aparece Prada: “Hay personas que aparecen ahí, pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir ‘Nicolás es un hp’, pero es la verdad. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya. Para tener el contacto de ella. Esa es la realidad”.