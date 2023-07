¿Nicaragua podrá seguir reclamando territorio colombiano ante la Corte de La Haya?

Hacia las 8:00 a.m. (hora Colombia) los magistrados de la Corte Internacional de Justicia de La Haya entraron al salón donde esperaban los delegados de cada país atentos para escuchar la decisión de un pleito que inició con una demanda de Nicaragua contra Colombia instaurada el 16 de septiembre de 2013 en la que Managua alegaba tener poderes sobre el suelo y el subsuelo de lo que sería una plataforma continental extendida , geografía que terminaría solapándose con la zona económica exclusiva de Colombia. Es decir: con el pedazo de mar que el país explota en actividades como la pesca.

Luego de hacer el repaso, la contextualización y leer conclusiones que ha tenido la ONU sobre otros límites marítimos, la magistrada Donoghue pasó a responder las preguntas claves que cada país había respondido con anterioridad. En un primer punto, la defensa de Colombia argumentó que la plataforma continental, más allá de las 200 millas marinas, no puede primar sobre los derechos de zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Colombia. Esa respuesta se debe a que la Casa de Nariño pretende evitar, a como dé lugar, que las fronteras de los países se solapen.

Para tomar la decisión, la Corte revisó los criterios en lo que se conoce como el derecho internacional consuetudinario, que sean los que determinen el límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. En este panorama, la posición de Colombia para defenderse es que esa plataforma extendida no es un derecho como tal, sino uno adquirido a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), del que Colombia precisamente no hace parte, en cambio, Nicaragua sí y desde ahí se sostenían para reclamar más aguas.

En ese punto, Colombia apuntó que no hace parte de ese tratado y, por tanto, que esa convención no tiene por qué reflejar las delimitaciones.

Sin embargo, la magistrada pronunció una frase que movió la balanza a favor de Colombia: “bajo ley internacional, Nicaragua no tiene este derecho”, expresó la togada para referirse que no se podía extender las 200 millas marítimas contadas desde su costa, por lo que no tenía derecho a una área superpuesta con límites con Colombia.